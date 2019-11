<span style='text-decoration: underline;'>Professeur Mohamed Lakhdar Maougal</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie est visée par des tentatives de déstabilisation»</span>

La non-ingérence dans les affaires internes des pays souverains, un principe phare de la diplomatie algérienne, a été réitérée hier, par Mohamed Lakhdar Maougal Sociologue, Professeur émérite à l’école supérieure de journalisme.

Intervenant sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, le professeur a notamment réagi à une déclaration de l’eurodéputé Raphael Glucksmann qui a annoncé jeudi dernier, la tenue d’«un débat sur la situation politique en Algérie, suivi d’une résolution d’urgence», «qui aura lieu vendredi prochain au Parlement européen à Strasbourg».

Invité à commenter l’annonce qualifiée de farfelue par quelques observateurs, émanant dudit député, M. Maougal a estimé que les tentatives qui visaient à interférer dans les affaires internes de l’Algérie «est un long processus qui s’est mis en place depuis la fin de la période de la guerre qui nous a secoués pendant les années 1990», a-t-il indiqué.

Il a affirmé que «ce processus est mis en place paradoxalement par toute une construction qui prend ses sources vers la fin de la deuxième guerre mondiale», a-t-il remarqué, ajoutant que des Américains ont créé une sorte de clubs dont le plus important dénommé «le club de Brelivan» qui a mis en place l’alliance des trois mondes libres, à savoir: le Continent américain, l’Europe et un certain nombre d’alliés dont un de taille qui est celui qui finance tout, il s’agit de l’Arabie Saoudite. M. Maougal a affirmé que ce club a pour mission de restructuration du monde musulman avec comme tête de file l’Arabie Saoudite.

Il a estimé que l’Algérie n’est pas le seul pays qui est visé par la tentative de déstabilisation, citant l’Irak, la Syrie et la Libye en tant qu’autres pays aussi visés.

Pour lui, «nous sommes maintenant à la fin d’un système, le système qui a fonctionné jusqu’à présent, incarné par l’ancien président Abdelaziz Bouteflika». Il a indiqué que la fin de ce système ouvre des perspectives «où l’Algérie reprend une place importante ou alors elle est sous une menace extrêmement dangereuse», a-t-il mis en garde.

Interrogé sur une partie «d’Algériens qui ne veulent pas croire au plan de déstabilisation qui vise l’Algérie, M. Maougal a affirmé que ceux qui n’y croient pas sont d’abord ceux qui s’intéressent à la politique, ce qui est une excellente chose».

L’invité de la chaîne III a affirmé que les Algériens qui s’intéressent à ce qui se passe en Algérie, sont «des gens qui nous viennent des universités américaines et françaises, qui interviennent à distance et dans le comble des combles, il y a un qui se permet de dire à l’institution militaire: lisez mes livres, écoutez-moi et appliquez ce que je dis !».

Évoquant le Hirak, le Professeur a affirmé «que le mouvement populaire qui a déverrouillé le système de Bouteflika, a l’avantage de regrouper beaucoup de monde, estimant toutefois que «jusqu’à présent, il est impossible de l’organiser». Il a affirmé «qu’il y a des tentatives de noyautage et d’encadrement de groupes et chacun veut tirer la couverture à lui; c’est ce qui fait qu’il y a un problème de blocage quant à la cristallisation de ce mouvement qui n’arrive pas à s’exprimer par une seule voix».

S’agissant de rejet de toute initiative et tentative de dialogue visant à trouver des solutions à la crise actuelle que vit l’Algérie, l’invité de la chaîne III a affirmé qu’il s’agit «d’un durcissement des organisations politiques qui noyautent le mouvement populaire». Il a ainsi mis en garde contre «les structures de blocage qui vont payer à l’Algérie un prix très lourd».

«Nous sommes sous la menace, car, l’Union européenne nous envoie des ultimatums, elle est très inquiète par rapport à ses affaire», a-t-il affirmé, rappelant que le groupe français Total «fait la prospection du gaz de schiste chez nous et que d’autres multinationales adossées à ces puissances, n’arrêtent pas de travailler». Pour le professeur, «la confusion dans laquelle nous nous trouvions, leur est favorable».

Samir Hamiche