Plus riche et plus stable, l’Algérie passe pour être le seul véritable garant de la stabilité dans la région d’Afrique du Nord et du Sahel. La situation politique interne actuelle, ne change rien à l’importance de son rôle stratégique dans la région. Bien au contraire, la formidable maturité dont fait montre le peuple, dans ses revendications a dans son aspiration à une République plus juste et plus forte apporte la confirmation du poids de l’Algérie au Maghreb et au Sahel. De fait, l’ensemble des hôtes de l’Algérie qui défilent depuis plusieurs années à la présidence de la République, tiennent exactement le même discours, à savoir que l’Algérie est un acteur incontournable sur la scène régionale. Cela, pour dire que les appétits de certains petits présidents et roitelets, n’ont aucune espèce d’importance aux yeux des observateurs internationaux, à plus forte raison, depuis que l’Algérie fait sa mue, dans le calme et la sérénité.

Cet état de fait n’empêche pas les allotissements des Etats occidentaux, dont la sauvegarde de leurs intérêts dans la région, demeurent leurs priorités. Il n’y a qu’à voir leur réaction aux coups de forces dans les pays du Sahel pour conclure au peu d’intérêt qu’accordent les puissants aux véritables aspirations des peuples de la région. Dans l’équation régionale, il y a donc une véritable «guerre de position» entre les Occidentaux, les groupes terroristes et les Etats du Sahel. Les premières victimes sont bien entendu les populations civiles qui trinquent en raison de la faiblesse de leur Etats, confronté à la double pression du terrorisme et du lobbying quasi-mafieux des Occidentaux et de leur relais dans la région.

Mais cela n’enlève rien à la mission stratégique d’Alger qui passe pour être le seul véritable soutien aux Etats du Sahel, donc, de leurs peuples. Cette posture n’est pas spécialement recherchée par les Occidentaux, mais elle est admise par eux, parce qu’ils n’y peuvent pas grand chose. C’est principalement pour cette raison qu’ils vouent respect et considération à l’Algérie qui n’est pas un pion, mais un partenaire qui à travers la recherche de la paix et la stabilité dans la région, cherche à sécuriser ses frontières, mais pas seulement. L’approche de l’Algérie est sincère en direction des peuples de la région. C’est ce qui fait sa force et rend autrement plus difficile le travail de sape des lobbies. Le mouvement populaire qui secoue le pays, ne signifiera jamais un abandon par l’Algérie de sa vision en Afrique du Nord. Bien au contraire. L’Occident aura en face de lui un partenaire plus fort et les terroristes un ennemi plus redoutable encore.

Par Nabil.G