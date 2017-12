<span style='text-decoration: underline;'>La grande bataille des exportations hors hydrocarbures a commencé</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie exporte 16 000 tonnes de ciment vers la Gambie</span>

Le plan de développement de l’industrie du ciment se confirme et ce, à travers le lancement hier à partir du port d’Arzew, par Lafarge Holcim Algérie, de sa première opération d’exportation de ciment gris vers la Gambie.



© Ouest Tribune







Selon Jean Jacques Gauthier, Directeur général de Lafarge Holcim Algérie, l’opération en question confirme ainsi l’engagement sans faille de Lafarge Holcim Algérie, au développement économique et social, en particulier, pour la diversification des revenus extérieurs, hors hydrocarbures de l’Algérie. «On a réussi le pari en lançant la première opération d’exportation vers l’Afrique de l’Ouest» a-t-il indiqué, avant d’ajouter «tout le monde doit s’impliquer dans le développement de l’exportation.

Le même intervenant dira, que dans les prochaines années, l’Algérie produira environ 40 millions de tonnes de ciment pour les besoins du marché national, estimé à 25 millions de tonnes. Donc, la question qui se pose, que fera-t-on avec le surplus énorme, sachant que le marché de la Méditerranée, connaît à son tour une autosuffisance. Cette première opération, depuis la levée de l’interdiction, concerne 16.000 tonnes de ciment gris en vrac de notre cimenterie Lafarge d’Oggaz et confirme l’engagement sans faille de Lafarge Holcim, au développement économique et social, en particulier, pour la diversification des revenus extérieurs, hors hydrocarbures du pays.

Selon lui, ce client «test», aura des commandes mensuelles et atteindra les 200 000 tonnes par an. Mais ceci demeure très minime par rapport aux objectifs tracés par Lafarge Algérie qui prévoit l’exportation entre 2 et 3 millions de tonnes d’ici 2020.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’Industrie et des Mines, M. Medjoubi Kheireddine, a indiqué, que la stratégie de l’Etat, visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures, a été concrétisée par cette première opération d’export. Cette stratégie, selon lui, se concrétisera encore par le lancement du groupe des cimenteries publiques dans l’export à l’avenir. «Le groupe Gika est en train de négocier avec des partenaires étrangers pour trouver des débouchés au ciment algérien» a-t-il annoncé.

En réponse à la déclaration des responsables publics, le président de l’Association nationale des exportateurs, Ali Bey Nasri, qui a apprécié cette première expérience test, a estimé que les coûts de transport du ciment sont trop élevés. Sur ce sujet, il a appelé les responsables à trouver encore d’autres débouchés et accorder plus de facilités aux exportateurs. Il dira que ce défi est considéré comme important par le groupe Gika, quant à sa volonté d’exporter.

À noter, que le gros problème que rencontrera Lafarge, dans ses exportations prochaines, c’est bien celui des taxes élevées, exigées par les pays africains sur les produits algériens. Et ce, vu le manque de conventions et accords, entre l’Algérie et les autres pays africains. Cette opération bénéficie du support commercial et logistique de Lafarge Holcim Trading, une structure leader sur son marché, dédiée au commerce international qui détient plus de 50% des échanges de clinker et de ciment autour de la Méditerranée et de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que du soutien très important des pouvoirs publics et des autorités portuaires du port d’Arzew.

Arzew: Noreddine Oumessaoud