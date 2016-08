<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Le docteur Sari Ali Hykmet au colloque de la Zaouïa El Bouzidia</span> :<br><span style='color:red;'>« L’Algérie exporte la paix »</span>

Le soufisme, le rite malékite et la Aquida El Ashria, constituent depuis des siècles les bases fondamentales de l’Islam, suivis par les Algériens en majorité, en dépit de certaines tentatives de sape.

Le soufisme, troisième degré de la religion musulmane a pour objectif profond la culture de la paix (El Salem) et la stabilité, d’abord au fidèle, puis au sein de la communauté, a indiqué, samedi dernier à la Zaouïa El Bouzidia, le docteur Sari Ali Hykmet de Tlemcen.

L’intervenant soulignera qu’El salam est un des beaux noms de Dieu, que la science tend à réaliser. C’est pourquoi dit-il le soufisme doit être enseigné à tous, surtout à notre époque. D’ailleurs, imprègné de cet enseignement, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a pu instaurer les bases solides de la réconciliation nationale, et aider d’autres pays à régler leurs conflits armés, dira le docteur Sari Ali Hykmet. A cet effet, l’Algérie exporte la paix dans le monde, selon ce conférencier. Quant à Hammam Zoheir Mohammed, titulaire de deux doctorats en communication et lettres arabes, il soutiendra son troisième doctorat en octobre prochain sur le soufisme, en présentant une thèse «la Hadra soufia» avec comme modèle la Hadra El Bouzidia, il commentera cette thèse. Il parlera des recherches qu’il a effectué à Mostaganem, au Soudan, en Malaisie, en Egypte et dans d’autres pays, où il a animé des conférences. Il soulignera la place de l’Islam à l’heure de la mondialisation et de la technologie, et préconisé les mécanismes et moyens que les Musulmans doivent mettre en place pour échapper à l’emprise de ces nouvelles politiques.

Le conférencier dira que beaucoup de miracles effectués annonçaient ou étaient le signe précurseur de cette technologie, notamment l’Internet. A cet effet, il expliquera pourquoi chaque zaouïa, chaque adepte doivt créer des sites ou du moins des pages face book, pour la diffusion et des échanges à travers le monde la science soufie. Il annoncera qu’actuellement, il y a cent quatre vingt huit mille sites soufis dans le monde. Des Cheïkhs de zaouïas et des professeurs sont intervenus pour rappeler l’importance du soufisme qui recommande la tolérance, le pardon, l’amour d’autrui, la considération de l’intérêt général, de la réconciliation et de l’instauration de la paix. Il est à indiquer que plus de mille participants, venus des différentes régions du pays ont assisté audit colloque, organisé par Si Dehah Mohamed Bouzid, Cheïkh de la Zaouïa El Bouzidia de Mostaganem, à l’occasion du cent septième anniversaire de la mort de son fondateur Sidi Mohamed Ibn El Habib El Bouzidi, connu sou le nom de Sidi Hamou Cheïkh. Celui-ci est né à Mostaganem en 1824 et décédé en 1909 dans sa ville natale. Il apprit très jeune le Coran auprès de son père. Ensuite, il étudia le Fiqh et la langue arabe à la zaouïa à Bettekouk dans la commune, dirigée à l’époque par son fondateur Sidi Charef Bettekouk. Puis Sidi Hamou se rend au Maroc, à Beni Oukil dans la région de Nador, là, il resta quarante ans où le Cheïkh Sidi Mohammed Kaddour El Ouakili, l’initia au soufisme et le fait accéder à la vérité absolue. Après la mort de son cheïkh, Sidi Hamou dirigea ladite zaouïa pendant quelques années. De retour à Mostaganem, Sidi Hamou fonda une zaouïa au faubourg ancestral et populaire de Tigditt, en 1884. Très vite, il s’entoura de nombreux disciples. Selon le Cheïkh Alawi, disciple et héritier de Sidi Hamou, celui-ci leur enseignait «L’infini ou monde de l’absolu» que nous croyons comme extérieur à nous même, est au contraire, universel et existe aussi bel et bien en nous même qu’au dehors. Il n’y a qu’un seul monde. C’est celui-là ce que nous considérons comme le monde sensible, le monde du fini ou temporel n’est qu’un ensemble de voiles cachant le monde réel. Ces voiles sont nos propres sens qui ne nous donnent pas la vision exacte des choses, mais qu’au contraire en empêchent et limitent la pleine perception. Nos yeux sont les voiles de la vue, nos oreilles les voiles de l’ouïe et ainsi des autres sens. Pour se rendre compte de l’exactitude du monde réel, il faut faire tomber ces voiles que sont les sens. Il faut en supprimer tout fonctionnement, fermer les yeux, se boucher les oreilles, s’abstenir du goût et de l’odorat, du toucher. Que reste-il alors de l’homme ? Il reste une lueur légère qui lui fait apparaître comme la lucidité de sa conscience. Cette lueur est très faible à cause des voiles qui l’entourent, mais il y a continuité parfaite entre elles et la grande lumière du monde infini. C’est dans cette lueur que se concentre alors la perception du cœur, de l’âme, de l’esprit et de la pensée.

Le Dikr du nom divin, de l’infini «Allah Allah» est comme le va et vient qui affirme la communication de plus en plus complète, jusqu’à l’identification entre la lumière de la conscience et les éblouissantes fulgurations de l’infini. Cette continuité s’étant constatée, notre conscience peut par le Dikr couler en quelque sorte se répandre dans l’infini et fusionner avec lui au point que l’homme arrive à se rendre compte que seul l’infini est et que lui, l’homme conscient n’existe que comme voile» Une fois, cet état réalisé, toutes les lumières de l’infini peuvent pénétrer l’âme du soufi.

Charef.N