<span style='text-decoration: underline;'>Perturbation de la connexion internet</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie face à sa grande fragilité</span>

Alger: Smaïl Daoudi

Annoncée pour vendredi à 18 heures, la fin de la perturbation du débit du réseau internet a duré bien plus qu’estimée par Algérie Télécoms. Ainsi, toute la journée d’hier a été caractérisée par un débit très lent et l’absence totale de connexion vers les réseaux sociaux. Le service internet était limité. Très limité. En fait, cet «affreux weekend» vécu par les Algériens, est du à une complication dans la procédure de réparation du câble internet reliant Annaba à Marseille, endommagé lors d’une tempête, en mars dernier. Le rétablissement de la connexion internet annoncé d’abord pour vendredi 18 heures, puis pour samedi une heure du matin, n’a été effectif qu’autour de 2 heures du matin, révèle un communiqué d’Algérie Télécoms qui a expliqué ce retard par «des complications techniques» apparues au moment où les techniciens procédaient à la fusion du câble de la fibre optique sous-marin.

Mais cette fusion n’annonçait pas pour autant la fin du calvaire pour les internautes algériens. Il fallait d’abord s’assurer de la bonne mise en service du réseau. Aussi, les techniciens de l’opérateur historique de l’internet, «ont effectué les tests et les réajustements nécessaires pour garantir la fonctionnalité du câble et la précision des fusions du câble de la fibre optique sous-marin réalisées», précise le même communiqué. Cette opération a duré quelques heures, jusqu’à 7 heures 40 du matin où la connexion internet a été rétablie. Entre 7h40 et 9h00, le débit était très satisfaisant en témoignent de nombreux citoyens qui s’étaient connectés dans cette tranche horaire du matin. Mais à la surprise des consommateurs, ce retour du débit n’était que momentané. Une autre étape nécessaire à la réparation devait intervenir. Il fallait procéder à «l’alimentation du câble en énergie», note le communiqué, précisant que le jus devait être coupé «pendant que l’équipe à bord du navire procède à la couverture de la jonction pour sécuriser les brins fibre optique fusionné». L’opération d’enfouissement du câble était estimée à 6 ou 7 heures, signale AT, notant que pendant ce temps, ses équipes continuaient «à veiller à l’optimisation et la sécurisation du trafic dans le même schéma tracé» vendredi.

Algérie Telecom qui a tenu à présenter «ses excuses» à ses «aimables» clients pour «les désagréments» causés par la sécurisation du câble sous-marin SMW4, n’est pas à sa première mésaventure. En effet, il y a quelque mois, ce même câble a été sectionné par l’encre d’un bateau. A cette occasion, le pays a découvert le «black out numérique». L’affaire avait fait grand bruit. Les Algériens découvraient que le pays s’était déconnecté du monde et aussi qu’il était très vulnérable. On a appris, à l’époque déjà, qu’un autre câble devant de Valence devait relier Oran. Mais au vu des perturbations qu’ont vécues les Algériens, la mise en service de ce câble annoncé par la ministre des Postes et des technologies de l’information et de la communication pour l’année en cours, n’a toujours pas abouti. Notons également qu’un autre câble Alger-Palma est actuellement la seule voie d’accès à l’internet pour tout le pays.

Cette situation, dommageable pour l’économie, puisqu’il est admis qu’Algérie Télécoms perd 100 millions de dinars quotidiennement, sans compter les autres entreprises, sera totalement dépassée avec l’entrée en lice du câble Valence-Oran et surtout, après la mise sur orbite du satellite de télécommunication. Annoncé pour juin prochain, cet outil technologique ferait rentrer le pays de plein dans l’ère du numérique. En attendant, les Algériens retiennent que le gouvernement n’a pas retenu la leçon du premier black out.