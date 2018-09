L’ambassade de France s’est désolidarisée des propos tenus par l’ancien chef des services secrets français, Pierre Bagolet, sur l’Algérie et le président Bouteflika. Une sortie bien à propos, en raison de la qualité de l’homme et des pratiques souvent opaques des officines anti-Algérie qui pullulent en France. La mise au point de la représentation diplomatique de l’Hexagone suppose qu’il y a dans ce pays des courants opposés à la ligne officielle suivie par l’Elysée. Il ne peut y avoir d’autres explications, sachant la proximité dans le temps entre la reconnaissance par Emmanuel Macron de la pratique de la torture en Algérie durant la guerre de Libération nationale et le déferlement de haine qui a suivi quasi instantanément. La sortie de Bajolet devait être le point culminant de l’offensive pour détruire ce qui aurait pu naître entre les deux pays en matière de travail mémoriel. La réaction de l’ambassade amène à penser que la France officielle se bat contre les ultras de l’Algérie française.

On est censé comprendre à travers cette réaction qu’il existe bel et bien un avenir algéro-français. Il eut dans un passé très récents de réels tentatives de dégripper la machine algéro-française. On voudrait bien le croire et même applaudir à toutes ces phrases mielleuses et à ses grands efforts diplomatiques.

Sortie des relations en dents de scie entre Alger et Paris, force est d’admettre une tâche au tableau qui tient du fait que plein d’autres officiels occidentaux disent à peu près la même chose. Le Japon, les Etats-Unis, l’Allemagne…enfin, un tas de nations dites développées affirment ne vouloir que du bien à notre pays. Et puis, il faut bien reconnaître que dans toute la région d’Afrique du Nord, le seul pays encore tout à fait debout avec, cerise sur le gâteau, une aisance financière doublée d’une stabilité sociale et politique, c’est bien le nôtre. Tout concourt donc à ce que la destination Algérie soit le meilleur plan pour l’occident en général et la France en particulier. Laquelle France doit le savoir parfaitement. Et pour cause, d’autres nations sont passées par là. La Chine, l’Inde, le Brésil ou encore l’Indonésie sont aujourd’hui catalogués «émergeants». L’Algérie prétend à ce statut. Elle peut l’avoir grâce au partenariat avec la France et le reste de l’occident. Mais des forces de la régression en France même font tout pour empêcher pareille perspective.

Par Smaïl Daoudi