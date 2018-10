<span style='text-decoration: underline;'>Production du ciment</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie intensifie ses exportations</span>

Alors qu’il était un grand pays importateur du ciment, l’Algérie est passée, depuis deux années, au stade des pays exportateurs de ce produit essentiel pour le développement des infrastructures.

Ainsi, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville, Noureddine Bedoui et Abdelwahid Temmar, ont donné jeudi depuis la commune de Djemoura à Biskra, le coup d’envoi d’une opération d’exportation de 20.000 tonnes de ciment par voie ferrée depuis la cimenterie groupe industriel privé algérien «CILAS» vers le port d’Annaba et puis vers des pays africains.

La cargaison de ciment de 20.000 tonnes est une première opération d’exportation d’un total de 60.000 tonnes à partir de la voie ferrée de la commune de Djemoura vers les ports de Djendjen (Jijel) et Annaba pour être commercialisée en Afrique, selon les explications fournies sur place.

La cimenterie du groupe industriel privé algérien «CILAS», réalisée dans le cadre d’un investissement privé en partenariat avec le groupe français Lafarge Holcim dont la capacité de production devra atteindre 2,7 millions de tonnes de ciment, ambitionne d’atteindre une capacité d’exportation de 2 millions de tonnes/an d’ici 2020 a-t-on indiqué. Les deux ministres ont salué les performances réalisées par cette cimenterie fonctionnant avec des technologies de production avancées soutenues par une attention particulière à l’empreinte environnementale.

À rappeler que Lafarge-Holcim Algérie, avait procédé à l’exportation depuis le début de l’année en cours, à l’exportation de la première cargaison du ciment gris et du clinker vers l’Afrique de l’Ouest. D’ailleurs, le directeur des relations publiques de l’entreprise, Serge Dubois, avait indiqué que l’Algérie aura un excèdent de 10 millions de tonnes/an de ciment à l’horizon 2020. «Il y a un consensus autour de ce chiffre et vu les capacités qui sont en train d’être installées, on se prépare déjà à exporter nos excédents», a précisé M. Dubois, expliquant que son groupe envisage, dans une première phase, d’exporter 50.000 tonnes de ciment dès le premier trimestre 2018 vers les pays de l’Afrique de l’Ouest» avait-il indiqué.

Pour sa part, le Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), avait effectué fin avril dernier, sa première opération d’exportation de ciment (clinker) à destination de l’Europe. Une quantité de 45.000 tonnes de ciment (clinker) a été exportée vers l’Europe à travers la filiale de distribution des matériaux de construction du groupe GICA. Cette opération entre dans le cadre d’un contrat d’exportation de 200.000 tonnes de clinker, réparties sur plusieurs cargaisons vers le marché européen qui a été conclu par GICA, indique le communiqué.

L’Afrique de l’Ouest importe actuellement quelque 21 millions de tonnes de ciment par an. C’est un marché à très forte croissance vu sa grande démographie, l’immigration de la population vers les centres urbains, le manque de calcaire, la matière première pour le ciment et de l’énergie chez les pays de la région. L’Algérie peut donc prendre sa part dans ce marché avait déclaré le responsable de Lafarge-Holcim Algérie.

Alger: Noreddine Oumessaoud