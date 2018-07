Après la brève «polémique» suscitée par les nostalgiques de l’Algérie française et la réponse tout à fait claire et recevable du ministre français des Affaires étrangères, on est amené à se poser la question de savoir si Algériens et Français, écriront-ils, une bonne fois pour toute, une nouvelle page d’histoire ? En d’autres termes, les politiques des deux pays, sauront-ils trouver les mots justes pour avancer l’un vers l’autre sans hériter les susceptibilités mutuelles ? En clair, allons-nous assister à un petit miracle diplomatique qui fera dire, un jour, à Emmanuel Macron ce que les Algériens veulent entendre de la part d’un officiel français ? Toutes ces questions qui, n’en sont en réalité qu’une seule, habitent les esprits des citoyens des deux côtés de la Méditerranée. En fait, tout le monde voudrait tourner définitivement la page pour en ouvrir une autre sur un avenir peut être pas rose, mais en tout cas, beaucoup moins traumatisant que le passé commun.

Cinquante six années après l’indépendance, presque jour pour jour et au moment où la France fête sa République, faire ce genre de vœu est un peu trop demander, à bien lire la question-piège posée par un député français à son ministre des Affaires étrangères. Force est de constater que les acteurs de l’horreur coloniale ont fait des petits qui continuent l’œuvre de leurs parents et organisent un véritable travail de sape de l’Histoire qui, jusqu’à aujourd’hui, a freiné tout élan de la France dans le sens du repentir.

La totalité des présidents de la cinquième République française, ont visité l’Algérie indépendante. Chacun a tenté d’avoir les mots qu’il faut pour la circonstance, mais un seul réussit à sortir de sa coquille franco-française pour reconnaître un fait historique, en principe incontournable. Pourtant, à aucun moment, l’Algérie n’a donné l’impression de vouloir humilier les dirigeants français actuels.

Emmanuel Macron a affirmé vouloir donner une autre dimension aux relations algéro-françaises. Il ne veut pas les confiner à de simples transactions commerciales. Cela suppose donc, que le président français ne vendra ni n’achètera des marchandises. Lui, fait de la politique. Il vient avec un projet, des idées et une volonté de construire un avenir commun. C’est tant mieux pour les deux sociétés qui voudraient se voir autrement que comme de simples commerçants pour les uns et des clients pour les autres. Contrairement à ses prédécesseurs, Macron entend développer un discours à contenu politique et historique. D’où les questionnements et les questions-pièges.

Par Smaïl Daoudi