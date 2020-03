<span style='text-decoration: underline;'>Alors que le dispositif de dépistage est renforcé</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus</span>

Jusqu’à ce week-end, l’Algérie n’a enregistré aucun nouveau cas de coronavirus. Le ministère de la Santé, qui rappelle que le nombre des personnes touchées par le virus est stabilisé à 17, a fait savoir, toutefois, que les analyses sur 49 cas suspectés sont en cours.

L’ évolution de la situation du coronavirus en Algérie a été détaillée jeudi dernier par le Directeur général de la Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar. Niant l’existence de nouveaux cas, le Dr Fourar a affirmé que les services de santé sont en attente des résultats des analyses effectués par l’institut Pasteur sur les cas suspects et les résultats seront communiqués ensuite.

Pour tenir l’opinion publique au courant de l’évolution de la situation, le ministère la Santé a programmé deux points de presse par semaine. C’est dans ce cadre que le Dr Fourar est intervenu, jeudi dernier, pour communiquer sur le coronavirus.

Il a affirmé ainsi que sur les 49 cas suspects, 43 sont sous surveillance à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Lhadi Flici d’El-Kettar, et six au niveau de la structure hospitalière de Boufarik (Blida), où deux (2) cas de contamination au virus ont été confirmés le 2 mars courant, a-t-il détaillé.

Il a, par ailleurs, tenu à rappeler que jusque-là, « le bilan du coronavirus s’est ainsi stabilisé aux 17 cas recensés dont celui du ressortissant italien, le 1er cas confirmé le 25 février dernier, alors que sept (07) autres sont issus d’une même famille établie à Blida, dont certains membres avaient effectué un déplacement à l’étranger ».

Le Dr Fourar a souligné que statuer sur les cas était difficile pour le fait de l’existence d’une similitude entre les symptômes de coronavirus et de la grippe saisonnière. L’intervenant, qui a insisté sur la prévention, a rappelé une batterie de mesures que tout citoyen doit prendre en compte.

Il a ainsi appelé à la prise des mesures d’hygiène et à se vacciner contre la grippe saisonnière d’autant que la vaccination est gratuite, insistant sur la nécessité d’une vigilance à tous les niveaux.

Le président de la Commission nationale d’experts pour la Prévention contre la grippe saisonnière, le Pr Mohamed Guerenik est un autre intervenant durant le point de presse organisé par le ministère de la Santé.

Le Pr Guerenik a, pour sa part, souligné que l’expérience de la lutte contre le coronavirus fait défaut pour tous les pays. Il a affirmé que l’Algérie a les moyens de faire face au virus. «Aucun pays n’a l’expérience face à cette situation ; L’Algérie, qui est un pays médium, a bien réagi et répond bien car plus armée. Elle est capable d’être honorable dans sa riposte ».

Toutefois, il a mis en garde sur le risque d’une phase croissante de la pathologie, avant d’appeler les médias à la collaboration dans la prévention et de lutter contre la désinformation qui pourrait créer la panique auprès des citoyens.

« Les médias sont une partie des soins, et sont conviés « au respect de la déontologie et de l’éthique dans le traitement de l’information, afin d’éviter la désinformation qui risque d’être dangereuse et de faire peur ; La liberté d’expression doit s’effacer devant l’intérêt du pays », a affirmé le Pr Guerenik.

Il a souligné que la grippe saisonnière est plus mortelle que le coronavirus, rappelant que rappelant «d’autres épisodes, dont celui du virus HN1, précédemment gérés par le pays et qui lui ont permis d’acquérir une expérience en la matière ».

Le dispositif de dépistage renforcé

L’Algérie a renforcé le dispositif de dépistage de coronavirus à travers la mise en œuvre de nouveaux laboratoires d’analyses au niveau de plusieurs wilayas du pays. C’est ce qu’a affirmé jeudi dernier le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, à partir de Blida.

Cette mesure vise à ce que les citoyens ne se déplacent pas jusqu’à l’Institut Pasteur pour effectuer des analyses. Il a ainsi affirmé que «les hôpitaux d’Oran, Sétif, Annaba, Tamanrasset et Ouargla seront renforcés par des laboratoires d’analyses développés pour s’occuper des malades sur place, au lieu de les transmettre à l’Institut Pasteur d’Alger ». Pour le ministre, «le renforcement des hôpitaux cités en laboratoires d’analyses développés permet à la fois un gain de temps et limiter la pression à l’Institut Pasteur ».

Intervenant lors d’une visite inopinée à l’hôpital de Boufarik, dans le nord de Blida, M. Benbouzid a indiqué que toutes les mesures ont été prises, sur instruction du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour éviter la propagation du Coronavirus (COVID-19) et ce, à travers l’approvisionnement et le renforcement des différents aéroports, ports et gares routières par des caméras thermiques supplémentaires pour détecter d’éventuels cas.

Par ailleurs, M. Benbouzid a mis en exergue les capacités de l’Algérie à faire face au virus, soulignant que le pays dispose des moyens contre le COV-19, et ce, conformément aux instructions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a affirmé que les mesures prises par l’Algérie sont en similitude à celles prises par les pays développés dont la lutte contre le virus «figure en tête des préoccupations de l’Etat algérien ». Par ailleurs, M. Benbouzid a rappelé une série de mesures prises par l’Algérie dans le cadre de lutte contre le coronavirus.

« L’Algérie a importé un nombre important de caméras thermiques sophistiquées et des réactifs pour faire face à cette pandémie », a indiqué le ministre. Et d’ajouter : « Notre pays dispose également d’une réserve «suffisante» en matière de masques dont l’importation a été interdite, en coordination avec le ministère des Finances, suite à l’augmentation de leur prix de dix fois. Des producteurs locaux assurent leur disponibilité ». Le ministre s’est exprimé enfin sur le lieu de résidence des cas confirmés jusque-là. « 11 cas résidant à Blida et un 1 seul cas à Koléa (Tipasa) qui séjournent actuellement à l’hôpital de Boufarik tandis que les autres cas sont répartis sur l’hôpital d’El Kettar à Alger (2 cas) et Mascara (02 cas) », a-t-il précisé.

Samir Hamiche