<span style='text-decoration: underline;'>Approvisionnement gazier en France</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie n’a pas failli à ses engagements contractuels</span>

Accusé par son client français de manquer à ses engagements en matière d’approvisionnement en gaz, Sonatrach est sortie, hier de sa réserve et à souligné clairement que le groupe pétrolier public «n’a pas failli à ses engagements contractuels». Une source de la compagnie nationale des hydrocarbures qui s’est confiée à l’agence officielle APS, a rappelé que «la partie française a consommé la totalité de son quota provenant de l’Algérie». De fait, la rupture d’approvisionnement n’est pas imputable à Sonatrach, mais à GRTgaz, une filiale de la société française Engie. Cette entreprise a consommé tout le quota prévu. Cette conviction, Sonatrach la tient du fait que «les quantités contractuelles destinées à cette région, française, avaient été totalement épuisées par l’opérateur Engie, et ce, en raison de la hausse de la consommation suite notamment à la persistance des mauvaises conditions climatiques en France», rapporte l’agence de presse. Cela renvoie la compagnie française à sa propre gestion quelque peu défaillante en matière d’analyse de son marché. Il faut dire que cette situation est la conséquence d’une volonté des Européens, des Français entre autres, de réduire coûte que coûte leur facture énergétique, au point de risquer une rupture de stock au beau milieu d’un épisode climatique rigoureux.

La vérité, contrairement aux propos des responsables d’Energie, est qu’après le constat de rupture, «la partie française a sollicité Sonatrach, pour l’approvisionner en quantités supplémentaires de gaz, mais Sonatrach est dans son droit de décliner cette demande en raison de ses engagements avec d’autres clients», insiste le responsable de Sonatarch. Il est entendu, en effet, que la compagnie nationale n’a pas à gérer les défaillances des responsables d’une entreprise étrangères. On aura compris, note-t-on que la demande d’Engie, pour augmenter ses livraisons gazières de Sonatrach est en rapport direct avec la hausse constatée sur les prix du gaz, conséquence directe de la récente embellie du marché pétrolier. Avant cet «incident» qui a mis la France en situation de pénurie de gaz, il y a lieu de rappeler que la compagnie algérienne avait subi des pressions de la part des sociétés françaises et européennes pour réviser les prix contractuels de gaz dans le sillage de la chute des prix de pétrole. «La partie française voulait renégocier les contrats gaziers à long terme avec Sonatrach lorsque les prix (de gaz) étaient bas. Ils (les Français) voulaient faire pression sur Sonatrach pour renégocier ces contrats», a relevé la même source.

«Et comme le mauvais temps persiste en Europe alors que les prix du pétrole sont relativement en hausse actuellement, les Français ont besoin de quantités supplémentaires et ont exprimé leurs besoins à la partie algérienne», a-t-elle ajouté.

Cela au niveau de l’entreprise. Au plan politique, la sérénité est de mise, notamment dans les propos du ministre de l’Energie qui a estimé inapproprié de «se soucier à la place de cet opérateur» français. «Nous, à notre niveau, nous n’avons aucun problème… Maintenant pourquoi voulez-vous qu’on s’inquiète à la place des Français?», a soutenu le ministre. Sans commentaire.

