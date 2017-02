Les chiffres du commerce extérieur qui sont rendus publics ces derniers jours, concernent l’exercice de l’année 2017. Le dernier en date traite de la facture des matériaux de construction. Un poste d’importation important et l’un des plus lourds dans la configuration du commerce extérieur. Il ressort une baisse de cette facture de l’ordre de 18%. Comprendre qu’entre 2015 et 2016, l’Algérie a économisé 470 millions de dollars. C’est certes autant d’argent mis de côté par le Trésor public, mais c’est également des bénéfices en plus pour des entreprises algériennes et de l’emploi créées dans la filière du bâtiment qui a toujours besoin de main d’œuvre.

On peut d’ores et déjà, relever que cette filière a fait mieux que les médicaments, dont la facture a connu une hausse de 2%. Mais on peut aussi trouver des circonstances atténuantes aux fabricants du médicament qui n’ont pas démérité, en réalité. D’autres chiffres sortiront les prochains jours, mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est quoi qu’on dise, des efforts sont fournis au gouvernement et dans la sphère économique pour dépasser la crise que traverse le pays.

Le propos n’est certainement pas de tomber dans l’autocongratulation et dire que tout va bien dans le pays, mais de souligner tout simplement que l’Algérie et son économie ne sont pas dans une posture d’abandon. Il y a des hommes et des femmes qui font ce qu’ils peuvent pour améliorer l’efficacité de l’appareil de production nationale, de rationaliser les dépenses et d’œuvrer à garantir un avenir immédiat, le moins stressant possible pour l’ensemble de la société. Ces Algériens se recrutent dans l’administration et dans le monde des Affaires.

Des chefs d’entreprises privées mettent le paquet pour relever le défi des exportations, talon d’Achille de l’économie du pays. Ceux-là méritent le respect de la communauté nationale. Nous nous sommes encore bien loin des normes mondiales par rapport à cette question précisément, mais que l’on tente d’y parvenir est quelque chose d’important.

Le propos donc est d’insister sur le fait que malgré les médisances de ceux qui ne font rien et passent leur vie à critiquer, l’Algérie n’est pas statique.

Par Smaïl Daoudi