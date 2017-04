<span style='text-decoration: underline;'>Chelghoum Abdessalem à Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie n’importera plus de semences de pomme de terre, au plus tard à partir de 2020»</span>

Lors de sa visite avant-hier de la Mezraâ «Si Belkaious Charef», dans la commune de Haciane, en compagnie du wali, du P/APW et du responsable des services agricoles, au niveau de Mostaganem, Chelghoum Abdessalem, ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, a affirmé aux fellahs de la région, que l’Algérie n’importera plus de semences de pomme de terre au plus tard de 2020.

Quant à la semence locale, qui ne s’adapte aux sols, selon ces fellahs, le ministre a fait savoir à ces derniers, que des ingénieurs et experts en agronomie étudieront de façon technique et scientifique les raisons de non adaptation de la semence de pomme de terre locale à leurs terres et trouveront des solutions adéquates pour y remédier. L’importation de semences et d’autres produits, cessera selon la vision stratégique de l’Etat. Ainsi, il faut augmenter la productivité et la production, selon le ministre. Indiquons, que la wilaya de Mostaganem produit annuellement, soixante-dix-sept milles quintaux de semences de pomme de terre, destinées aux autres wilayas et trois millions cinq cent milles quintaux de ce produit agricole, destinés à la consommation. Cent soixante-dix-sept mille hectares constituent la superficie agricole dans la wilaya de Mostaganem, dont trente cinq milles sont irrigués. Et prochainement, six milles autres hectares seront irrigués, alors qu’on en escompte quelques soixante milles hectares en 2030. A noter, que soixante milles hectares sont destinés à la céréaliculture. Le ministre a reçu des explications concernant le secteur agricole dans la wilaya. Il a visité un champ de pomme de terre primeur où la récolte bat son plein. De là, le ministre s’est rendu dans la commune de Ain Nouissy où il a visité le projet du bassin dans la zone de Bordjias où mille huit cents hectares sont réservés. La mise en valorisation de terres, (drainage, électricité, eau…), fait l’objet de travaux qui débuteront bientôt. Ainsi, des arrêtés d’attribution de terres ont été remis à cette occasion à des investisseurs. Cinq hectares à un investisseur pour l’élevage de trente vaches laitières, cent cinquante hectares pour cent cinquante vaches, vingt hectares pour soixante vaches et à un autre investisseur, soixante hectares pour l’élevage de soixante vaches. Pour la plantation d’oliviers et la fabrication de l’huile d’olive, plusieurs ha ont été octroyés à un investisseur, de même que pour une femme, bénéficiaire d’un projet ANSEJ, pour créer une pépinière. Pour le miel et la fabrication d’engrais, ainsi que la réalisation d’un abattoir avicole, des terres dans ledit périmètre (Bordjias), ont été remises à deux investisseurs. Ainsi, le ministre a dit, que ledit bassin laitier s’inscrit en ligne directe avec la stratégie du gouvernement: «baisser tant que possible la facture du lait en poudre importé. Le ministre a également conseillé ces investisseurs, quant à l’achat de vaches laitières, leur demandant de recourir aux experts, pour ne pas faire de dérapages et d’éviter les vaches mixtes. Un groupement algéro-étranger pourrait prendre part auxdits projets, pour l’élevage d’un nombre important de vaches laitières. D’autres investisseurs vont s’installer pour la fabrication de fromage. Ensuite, le ministre a visité la poissonnerie du port de la Salamandre. Là, le ministre a eu des explications concernant le projet de réalisation de six restaurants avec terrasses, une aire de détente, ainsi que le projet de contrer l’ensablement au port de pêche de Sidi Lakhdar. Il est aussi prévu des projets de sites d’aquaculture, pour l’élevage de moules que des privés réaliseront à Stidia, et qu’ils ont présentés au ministre. Des attestations d’acquisition de deux barques de quatre mètres et deux vélos avec remorques, en forme de frigo, destinés à la vente ambulante de poissons, ont été remis à quatre jeunes à cette occasion.

Charef.N