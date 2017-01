<span style='text-decoration: underline;'>Indice de perception de la corruption</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie occupe la 108ème place</span>

L’Algérie vient de régresser de 20 points dans l’Indice de perception de la corruption dans le secteur public de l’ONG de lutte contre la corruption selon Transparency International (TI). A en croire le rapport de cette ONG publié hier, l’Algérie est classée à la 108ème place contre la 88ème en 2015.

L’Algérie est classée à la 108ème place contre la 88ème en 2015. «Malgré les changements politiques qui ont secoué la région, il y a six ans, l’espoir des peuples arabes dans la lutte contre la corruption n’a pas progressé. Au contraire, la majorité des pays arabes n’ont pas répondu à la volonté du peuple de construire des systèmes démocratiques permettant une plus grande transparence et responsabilité», indique la partie du rapport de l’ONG consacrée à la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord. Ainsi, l’Algérie arrive loin du classement de la Tunisie (75e), du Maroc (90e). Dans la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord, les Emirats arabes unis (24e), le Qatar (31e), la Jordanie (57e), l’Arabie saoudite (62e), Oman (64e), Bahreïn (70e), le Koweït et l’Iran (131e) et le Liban est au 136ème rang des 176 pays. Quant au Guatemala, le Kirghizstan, le Myanmar, le Nigeria et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils étaient les pays les plus corrompus selon le même rapport. Le Danemark partage ainsi la première place avec la Nouvelle Zélande. La Finlande, la Suède et la Suisse sont classées respectivement troisième, quatrième et cinquième. Transparency International dénonce l’émergence d’un cercle vicieux où essor des populismes et corruption se nourrissent mutuellement. «2016 a montré que la corruption systémique mondiale et les inégalités sociales se renforcent mutuellement, conduisent au désenchantement populaire et fournissent un terrain fertile à la montée des populismes», indique dans un communiqué l’ONG basée à Berlin. Pour la dixième année consécutive, la Somalie est le pays le moins performant de l’indice où elle enregistre cette année une note de 10 seulement. Le Soudan du Sud est en avant-dernière position avec une note de 11, précédé de la Corée du Nord (12) et de la Syrie (13). «Bien qu’aucun pays ne soit exempt de corruption, les pays en haut du classement, partagent les caractéristiques suivantes: un gouvernement transparent, la liberté de la presse, la garantie des libertés civiles et des systèmes judiciaires indépendants (…). Les pays en bas du classement se caractérisent par une impunité généralisée dans les affaires de corruption, une mauvaise gouvernance et des institutions faibles», note Transprency International.

Samir Hamiche