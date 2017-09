<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 (Qualifications)</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie officiellement éliminée</span>

L’équipe nationale d’Algérie de football s’est inclinée sur son terrain du chahid Hamlaoui de Constantine face à la Zambie (1-0), pour le compte de la 4e journée (Gr.B) de qualifications de la Coupe du Monde 2018.

Trois jours après avoir été sèchement battue par cette même équipe zambienne à Lusaka (3-1), l’équipe algérienne s’est encore une fois inclinée face aux Chipolopolo.

Une défaite, la troisième en quatre matches de qualification, qui met officiellement fin aux derniers espoirs des verts de participer au mondial russe de 2018. Même s’il aurait fallu un scenario rocambolesque pour voir l’équipe algérienne être du gratin mondial l’été prochain en Russie, le onze national était rempli de bonnes intentions au coup d’envoi du match, faisant même de la victoire une question d’orgueil. Ce n’est pas faute d’avoir essayé, les Verts ont dès l’entame de la partie cherché à apporter le danger sur les buts adverses, obtenant un pénalty après une faute sur Attal (16’) , un pénalty que Riyad Mahrez n’a pas réussi à transformer. Et comme un malheur ne vient jamais seul, le gardien de l’équipe nationale Rais M’bolhi sortira sur blessure quelques instants plus tard (23’).

La première mi-temps se terminera sur un score vierge de 0 partout. Revenue des vestiaires avec un meilleur état d’esprit, l’équipe algérienne s’est créée plusieurs occasions coup sur coup butant à chaque fois un excellent Kennedy Mwenne.

Laissant passer l’orage, la Zambie a parfaitement su gérer le temps fort de l’Algérie avant de finalement ouvrir le score par Patson Daka (66’), lequel a profité d’une bévue défensive.

Trop brouillon dans les 30 derniers mètres, les Verts tenteront en vain de revenir au score se heurtant à chaque fois à la défense des Chipolopolo.

Avec cette victoire arrachée en terre algérienne et à deux journées de la fin des éliminatoires, le prochain match entre le Nigeria (10 pts) et la Zambie (07 pts) promet d’être explosif pour ce qui sera la finale de ce groupe B .

Les Verts quant à eux restent bons derniers du groupe B avec un seul point au compteur. Ils tenteront de sauver l’honneur lors des deux matchs qui leur restent à disputer face au Cameroun (3pts éliminé) et le Nigéria.