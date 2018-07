<span style='text-decoration: underline;'>Abdelkader Bouazghi</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie parmi les plus gros consommateurs mondiaux de pomme de terre </span>

Le ministre de l’Agriculture, du développement rural et de la pêche Abdelkader Bouazghi, a présidé hier à Alger, une rencontre dédiée à la journée nationale de la pomme de terre.

Prenant la parole lors de cet événement, le ministre a indiqué que la valeur de la production nationale de pomme de terre s’est élevée en 2017 à 234 milliards de dinars, ce qui représente 8% de la valeur de la production nationale.

Pour les disponibilités alimentaires à la consommation en pomme de terre, sont de 111,5 kg/an/habitant couvertes à 100% par la production nationale. À ce propos, dira le ministre, cette quantité place l’Algérie parmi les pays gros consommateurs de pomme de terre. «En effet, la consommation mondiale moyenne, est de 31kg/an/habitant et dans le Continent africain, elle est de 14kg/habitant/an. La Belarusse occupe la première place avec 181kg/habitant/an, au Royaume-Uni, il est à 102kg/habitant/an et en Tunisie de 30kh/habitant/an», indique le ministre.

L’Algérie a exporté 817 tonnes de pomme de terre en 2018 dont 500 tonnes vers le Qatar et 249 vers l’Espagne. En 2016, près de 2600 tonnes ont été exportées vers 16 pays dont 849 vers les Émirats Arabes Unis, 605 tonnes vers le Qatar et 487 vers l’Espagne.

Sur ce sujet, M. Bouazghi a indiqué encore, que des efforts sont actuellement consentis pour maintenir les progrès réalisés, de sécuriser les disponibilités nationales provenant de la production agricole et de préserver le pouvoir d’achat du citoyen. Selon le ministre, les programmes engagés, portent notamment sur plusieurs volets. Il s’agit entre autre d’intensifier les actions visant le développement de la production de semences, l’extension des superficies de production dans de nouvelles aires, le renforcement du système de régulation mis en place et la généralisation des systèmes d’irrigation agricole. Autres volages à savoir l’introduction de la mécanisation à tous les stades et la mise en place d’un programme de recherche et de développement intensif, sont également visés par les autorités.

À propos de la semence de pomme de terre, le ministre a indiqué que les opérations de ce produit au titre de la campagne agricole 2017/2018, ont connu une nette régression des quantités importées notamment en ce qui concerne la classe «À» qui a diminué de 50% depuis 2014, passant de près de 72000 tonnes en 2014/2015 à 35000 tonnes en 2018/2018.

«La politique que nous menons, affiche des objectifs clairs, il s’agit d’une part d’engager l’ensemble des opérateurs économiques de cette filière dans un partenariat gagnant /gagnant et d’autre part de créer des espaces interprofessionnels adéquats» indique le ministre.

Par ailleurs, M.Bouazghi a estimé que le renforcement de la sécurité alimentaire nationale, élément fondamental de la souveraineté nationale, passe nécessairement par l’augmentation substantielle de l’offre agricole nationale et donc la modernisation et le renforcement conséquents de l’ensemble de l’appareil productif agricole national. «La politique de développement agricole mis en œuvre, depuis les années 2000, privilégie l’effort national, l’économie agricole productive et le partenariat multiforme et fécond entre tous les acteurs qui interviennent dans le processus de production, de transformation et de commercialisation», souligne le ministre.

Alger: Noreddine Oumessaoud