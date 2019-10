<span style='text-decoration: underline;'>CHAN-2020 </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie paye son «manque flagrant» de préparation</span>

La sélection algérienne des joueurs locaux, qui a échoué à se qualifier au prochain Championnat d’Afrique des nations CHAN-2020 au Cameroun, a payé son «manque flagrant» de préparation, a estimé la Fédération algérienne de football (FAF) dimanche sur son site officiel.

«Contraints au match nul à l’aller (0 à 0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les hommes de Ludovic Batelli ont plié à trois reprises en première mi-temps face à une sélection marocaine déterminée et mieux en place», samedi soir au stade municipal de Berkane, écrit l’instance fédérale dans son compte-rendu. Les Marocains (tenants du trophée) ont scellé leur qualification en première période pour l’emporter facilement (3-0) grâce à des buts signés Benoun (27e sur penalty), Ahadad (32e) et Nahiri (41e), devant des joueurs algériens «complètement dépassés», regrette la FAF. L’unique participation de l’Algérie au CHAN remonte à la deuxième édition disputée en 2011 au Soudan, au cours de laquelle elle a terminé le tournoi au pied du podium (4e). «Ainsi, le Maroc, tenant du titre en 2018, ira défendre sa couronne au Cameroun (…) Quant à l’Algérie, absente depuis 2011 et payant son manque flagrant de préparation, (elle) devra patienter jusqu’en 2022 où elle prendra part au CHAN qu’elle organisera sur ses terres», conclut l’instance fédérale.