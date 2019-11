<span style='text-decoration: underline;'>Tournoi Qualificatif de la CAN-2021 (U17) </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pays organisateur du 20 au 30 juillet 2020</span>

L’Algérie a été désignée pour organiser le tournoi qualificatif (zone nord-africaine) à la Coupe d’Afrique des nations de football CAN-2021 de la catégorie des moins de 17 ans (U17), prévu du 20 au 30 juillet 2020, rapporte l’Union nord-africaine de football (UNAF) samedi sur son site officiel.

Le vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour la phase finale de la CAN, prévue au Maroc en 2021. Outre cette compétition, l’instance nord-africaine a confié à l’Algérie l’organisation d’un tournoi amical en novembre 2020, réservé aux U18 (natifs 2003), dans le cadre de la préparation des qualifications de la CAN-2023 des U20. Selon le programme d’activités de l’UNAF établi pour l’année 2020, le premier événement se déroulera en février prochain à Tunis, consacré aux dames, pour préparer les qualifications de la Coupe du monde 2020, suivi un mois plus tard (mars) par un tournoi des U20 (natifs 2001-2002) au Maroc, en vue des éliminatoires de la CAN 2021. L’évaluation des activités de l’UNAF au cours de l’année 2019 ainsi que le programme de 2020 et les différentes échéances des sélections nationales de la région, ont été au centre d’une réunion, tenue vendredi à Gammarth (banlieue nord), par les directeurs techniques des fédérations nationales de football, membres de l’Union. Il a été souligné au cours de cette réunion présidée par le secrétaire général de l’UNAF, Mahmoud Hammami, l’importance de poursuivre le travail consacré aux sélections des jeunes et au football féminin.