<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Justice à propos de la lutte contre la corruption </span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie peut récupérer les fonds détournés»</span>

Pour le ministre de la Justice, la corruption a causé des préjudices aux systèmes économique et financier et au développement. Cela nécessite, selon lui, «la conjugaison des efforts de toutes les institutions de l’Etat pour prévenir et endiguer ce phénomène».

La lutte contre la corruption a un objectif, celui de rapatrier les fonds détournés. C’est là, la profession de foi du nouveau ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati qui, lors d’une conférence de presse animée avant-hier, n’a pas mâché ses mots et porté le débat plus loin que l’organisation de procès, aussi retentissant soit-il. Le Garde des Sceaux est ainsi déterminé, non pas seulement à juger les corrompus, mais à rendre également au Trésor public toutes sommes qui en ont été subtilisées. «La lutte contre la corruption n’atteindra ses objectifs qu’après la récupération des avoirs criminels que représentent les fonds détournés et qui constituent, à l’heure actuelle, une pierre angulaire aux niveaux national et international» a-t-il indiqué. Le pari est donc assez important, mais Zeghmati donne la nette impression de savoir où il met les pieds. Et pour cause, il déclare dans son allocution, que «les expériences d’autres Etats en la matière ayant montré que rien ne contribue aussi efficacement à la lutte contre ce type de crime que la poursuite de ses auteurs pour la récupération des fonds détournés». Notant le caractère illicite des activités qui ont mené à l’accumulation des fortunes, le ministre de la Justice a souligné la nécessité d’approfondir les enquêtes préliminaires pour «identifier les auteurs de ces crimes de corruption et déterminer et localiser les montants détournés afin de les saisir ou de les geler jusqu’à ce que les auteurs soient présentés devant les juridictions compétentes qui trancheront conformément à la loi».

A ce propos, M. Zeghmati a fait savoir que l’Algérie «dispose des mécanismes juridiques nécessaires pour récupérer les fonds détournés vers l’étranger», affirmant que la Justice est aujourd’hui déterminée à lutter contre la corruption par l’application rigoureuse de la loi «en toute transparence, indépendance et neutralité et dans le strict respect des règles d’un procès équitable».

Un engagement qui vaut son pesant de respectabilité de l’Etat et de l’institution judiciaire, que ce soit auprès de l’opinion nationale qu’à l’égard des partenaires étrangers de l’Algérie.

Le ministre a, par ailleurs, souligné que l’institution judiciaire «s’acquitte de ses missions constitutionnelles dans le respect des lois de la République en tant que garante des libertés et droits fondamentaux de tout un chacun sans aucune exclusive ni considération conjoncturelle ou personnelle, car, notre magistrature nationale n’a d’autre objectif, dans l’Etat de droit, que de consacrer la justice et le droit». Pour le ministre, la lutte contre ce dangereux fléau «n’est pas la mission de la magistrature à elle seule mais l’affaire de tous».

Cela étant, le ministre de la Justice a tenu à relever que la corruption était un crime international avec des ramifications dans de nombreux Etats. Il soulignera à ce propos qu’un instrument onusien intitulé «Convention des Nations Unies contre la corruption», a été adopté en 2003.

Lequel instrument est spécifiquement mis en place pour aider les Etats dans leur lutte contre ce fléau. Cela passe par le renforcement des domaines de coopérations avec les autres Etats. Il semble que M.Zeghmati ait l’intention d’user pleinement de cet instrument.

Yahia Bourit