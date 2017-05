<span style='text-decoration: underline;'>Message du président de la République à l’occasion de la fête du travail</span>:<br><span style='color:red;'>«L’Algérie peut rejoindre le peloton des pays émergents»</span>

Le cycle du pétrole replonge le pays dans la crise, mais cette fois, l’Algérie est bien mieux outillée et s’est préparée à cette perspective néfaste. Cela grâce à la perspicacité du président Bouteflika qui a mis le pays à l’abri du choc financier.

Le sacrifice des travailleurs, mais également le dialogue social, ont constitué les principaux thèmes du message adressé aux ouvriers et aux ouvrières par le président de la République à l’occasion du 1er Mai. Mais le chef de l’Etat n’oublie pas de relever leur immense apport à la révolution. «Les travailleurs ont pris une part active à la lutte de libération nationale, pour laquelle ils se sont fortement mobilisés au sein de l’Union générale des travailleurs algériens, dont des dizaines de milliers d’adhérents sont tombés en martyrs pour notre indépendance, parmi eux Aissat Idir, son Secrétaire Général», a indiqué le Président dans son message, lu en son nom, par le ministre de la Culture Azzeddine Mihoubi. C’est dire, insiste le président de la République, que «les travailleurs font d’ailleurs partie des ultimes martyrs de notre indépendance, à l’image de dizaines d’humbles dockers assassinés d’une manière barbare le 2 mai 1962, après le cessez-le-feu et à la veille de la restauration de notre Etat, par les escadrons de la mort de l’Organisation armée secrète». Ces sacrifices ne se sont pas limités à la lutte armée, soutient le chef de l’Etat qui relèvera dans son message qu’au lendemain de indépendance de l’Algérie, «les travailleurs se sont d’emblée, mobilisés pour la reconstruction d’une patrie sinistrée par la barbarie coloniale».

L’histoire du monde du travail en Algérie, jalonnée de victoires, est au rendez-vous encore une fois de la crise, après celle qu’a traversée l’Algérie durant les années 90. «Confrontés à la crise économique qui a frappé le pays dans les années 1990 du fait de la chute des prix des hydrocarbures, les travailleurs, le patronat et le gouvernement ont solidairement fait face à cette situation difficile, par la voie du dialogue, de la concertation et de la négociation au sein de la Tripartite qui est un modèle salué mondialement par l’Organisation Internationale du Travail» a rappelé le chef de l’Etat. Le cycle du pétrole replonge le pays dans la crise, mais cette fois, l’Algérie est bien mieux outillée et s’est préparée à cette perspective néfaste. Cela grâce à la perspicacité du président Bouteflika qui a mis le pays à l’abri du choc financier.

Insistant lourdement sur le cran des travailleurs algériens qui ont résisté à la barbarie terroriste, il soulignera les avancées obtenues en matière salariale grâce, notamment aux conventions de branches qui ont été négociées à la base et constitue l’une des fiertés de l’Algérie indépendante.

Une fois n’est pas coutume, en ce jour de fête du Travail, Abdelaziz Bouteflika a évoqué dans son message un autre acteur déterminant dans l’échiquier économique et qui a tendance à prendre de plus en plus d’importance. Presque absent du paysage socio-économique jusqu’au début des années 2000, le patronat privé devient incontournable dans toute négociation, d’où l’intérêt de la tripartite. «Le défi exige du patronat local de se mobiliser, aujourd’hui plus que jamais, pour accroître l’investissement dans tous les secteurs et le déployer, ainsi, à travers tout le territoire national» a insisté le Président Bouteflika. A ce propos, il a relevé la détermination de l’Etat «à accompagner la promotion de l’investissement national et en partenariat, par son soutien multiforme et par la promotion de l’environnement économique».

Reconnaissant l’insuffisance des progrès réalisés, il ne manquera pas de relever que les efforts fournis par les travailleurs et l’Etat, sont «une source d’espoir pour tout notre peuple et de courage pour redoubler d’efforts afin de surmonter la nouvelle crise financière induite par la chute des prix du pétrole et pour rejoindre le peloton des pays émergents». Pour lui, l’Algérie «possède les moyens des avancées qu’elle doit encore accomplir». Il suffirait, insiste-t-il que la nation «interpelle ses enfants pour mettre davantage en valeur ses atouts réels et les travailleurs et les travailleuses sont de nouveau interpellés par ce nouveau défi». Ce défi exige «la préservation de la paix sociale dans les entreprises et dans tous les espaces de travail» notera le président de la République.

Alger: Smaïl Daoudi