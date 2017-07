<span style='text-decoration: underline;'>Handisport/Mondiaux-2017</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pointe à la 9ème position après quatre journées de compétition</span>

L’Algérie occupe provisoirement la 9è position au classement des médailles des 8ès championnats du monde d’athlétisme handisport qui se poursuivent à Londres, après quatre journées de compétition, alors que les Etats-Unis sont en tête, devant la Grande-Bretagne et la Chine.

La récolte algérienne a atteint, pour l’instant, le total de cinq médailles (4 or et 1 argent) dans différentes spécialités. Les Mounia Gasmi (Club/F32), Kamel Kardjena (Poids/F33), Nassima Saifi (Disque/F57) et Mohamed Berrahal (Fauteuil/T51) sont les artisans du vermeil, alors que la seule médaille en argent a été empochée par Samir Nouioua (1500m/T46). Engagé avec 19 athlètes dont six filles aux joutes londoniennes, le handisport algérien attend d’autres consécrations dans le reste de la compétition, à commencer par la finale du 200m (T37) mardi soir avec la participation d’Hamdi Sofiane qui s’était brillament qualifié, lundi en 24.59, derrière le grand favori, le Sud Africain Du Toit Charl (24.51). Les objectifs de la direction technique nationale (DTN) de la fédération algérienne handisport (FAH) à Londres sont de faire mieux que lors des précédents mondiaux en 2015 au Qatar (2 or, 7 argent et 2 bronze). Le classement de Londres-2017 est dominé par les USA avec un total de 29 médailles (11 or, 8 argent et 10 bronze), suivis de la Grande-Bretagne (11 or, 2 argent et 7 bronze) et de la Chine (8 or, 7 argent et 5 bronze). La Tunisie pointe à la 4è position avec 14 médailles (5 or, 5 argent et 4 bronze). Outre l’Algérie et la Tunisie, le continent africain est bien présent au classement provisoire des médailles, avec le Maroc (2 or), le Kenya et l’Ouganda (1 or), l’Afrique du Sud (5 argent et 1 bronze), l’Egypte (2 bronze) et l’Angola (1 bronze). Cinquante-sept (57) nations figurent au classement des médailles après quatre journées de compétition.