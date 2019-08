<span style='text-decoration: underline;'>Selon Saïd Djellab</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie pourrait dès cette année arrêter l’importation du blé</span>

Il est fort possible, cette année, de ne pas recourir à l’importation du blé, grâce à différentes mesures prises par le gouvernement, notamment celles concernant l’assainissement des minoteries.

C’est en effet ce qu’a déclaré jeudi, le ministre du Commerce Saïd Djellab, lors de son déplacement dans la région d’El-Taref à l’est du pays. «La possibilité de ne pas recourir à l’importation de produit subventionné existe eu égard aux mesures prises par le gouvernement à l’encontre de certains propriétaires de minoteries frauduleux qui contournent les lois pour profiter des subventions allouées par l’Etat», a précisé le ministre lors d’une visite de travail. Pour lui, production abondante de différents types de céréales enregistrées cette année et la valorisation du produit national de blé dur, tendre et d’orge, permettra de ne pas recourir à l’importation du blé cette année.

À noter que les conditions météorologiques favorables, ont boosté la production céréalière en 2019/2020. Le volume de blé devrait se chiffrer à 3,95 millions de tonnes, soit 10 000 tonnes de plus que l’année précédente alors que celle d’orge progressera de 50 000 à 2 millions de tonnes. Selon l’USDA, les importations de blé et d’orge devraient chuter en 2019/2020, atteignant respectivement 8 millions de tonnes et 100 000 tonnes. L’Algérie envisage d’être autosuffisante en blé dur d’ici 2020. Rappelons, à ce sujet, que l’Algérie, troisième importateur mondial de blé, cultive les céréales sur 3,5 millions d’hectares. Le secteur agricole contribue à hauteur de 12% au PIB.

Impliquer les associations pour protéger les consommateurs

Lors de sa participation à la quatrième édition de l’université d’été pour la protection des consommateurs, M. Djellab a relevé que «son département œuvre en coordination avec les associations actives dans ce domaine pour protéger le consommateur» s’engageant à travailler avec ces associations selon un planning établi. Il a relevé, en outre, qu’une instruction ministérielle a été adressée aux directions du Commerce pour ouvrir leurs portes aux associations versées dans la protection du consommateur.

En inspectant le poste frontalier «Laayoun (45 km à l’Est d’El-Taref), M. Djellab a appelé à «la création de pôles commerciaux ouverts sur l’Afrique», notant que «les points de passages de Dabdeb (Illizi) et de Bordj Badji Mokhtar

(Tamanrasset) et celui de Tindouf, représentent des espaces ouverts pour encourager les échanges commerciaux avec les pays Africains». Mettant en avant «la nécessité de revoir la délimitation douanière dans les wilayas frontalières», le ministre a révélé que «ce dossier est actuellement au niveau du gouvernement pour étude». Le ministre a visité une unité privée de production et de conversion de tomate industrielle dans la commune d’El-Chatt, créée dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi, ANSEJ, où il a insisté sur «l’importance d’encourager l’investissement dans le domaine de l’industrie agroalimentaire». Des représentants des 48 wilayas, ont participé à la 4ème édition de l’université d’été organisée par l’Organisation nationale pour la protection du consommateur, tenue dans la forêt de Tonga, dans la commune d’El-Kala, distante de 25 km à l’Est du chef-lieu de wilaya.

Noreddine Oumessaoud