<span style='text-decoration: underline;'>Nouvelle résolution de l’ONU sur le Sahara Occidental </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie prend acte et affiche sa satisfaction</span>

L’Algérie affiche sa satisfaction quant à l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une nouvelle résolution sur le Sahara Occidental.

Par 12 voix pour et trois abstentions, (La Russie, la Chine et l’Ethiopie), le Conseil de sécurité a adopté vendredi soir, une résolution prorogeant le mandat de la Minurso de six mois jusqu’au 31 octobre 2018. À cet effet, l’Algérie qui a pris acte de cette résolution, réitère «le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui, qui demeure la solution à ce conflit».

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif, a indiqué à la suite de l’adoption de la résolution par l’ONU, que «l’Algérie prend acte de la nouvelle résolution sur la question du Sahara Occidental que le Conseil de Sécurité des Nations Unies vient d’adopter. Elle relève avec une grande satisfaction, que cette résolution réaffirme, une fois de plus, avec clarté, dans son

préambule comme dans son dispositif, qu’il n’est de solution à ce conflit, que celle-là qui assure l’exercice par le peuple du Sahara Occidental de son droit inaliénable à l’autodétermination».

Le même responsable a affirmé que l’Algérie se félicite du soutien total du Conseil de Sécurité au Secrétaire Général et à son Envoyé Personnel en vue de relancer, avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit, les négociations en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara Occidental.

Il a ajouté dans ce cadre, que l’Algérie ne peut que se joindre à l’appel lancé par le Conseil de Sécurité aux deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, de reprendre les négociations, sans conditions préalables et de bonne foi, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui pourvoie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Le porte-parole du MAE, a fait savoir que notre pays «forme, à cet égard, le vœu que le renouvellement du mandat de la Minurso, pour une période de six mois, incite les deux parties au conflit à prendre part, au plus tôt et sans délai, au cinquième round de négociations que l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général s’est engagé et s’emploie activement à organiser».

«En ce qui la concerne, comme elle l’a toujours fait», a indiqué le porte-parole, l’Algérie «continuera, en tant qu’Etat voisin, d’apporter son plein appui aux efforts du Secrétaire Général et de son Envoyé Personnel et sa pleine contribution à la réussite de leurs efforts».

Le Maroc sommé de reprendre les négociations

En octobre prochain, le Conseil de sécurité évoluera l’avancée du processus de paix au Sahara Occidental occupé, mettant le cap sur une nouvelle démarche visant à ramener les partis au conflit à la table des négociations dans un délai de six mois.

Les Etats-Unis, agacés par le blocage persistant du processus de paix, ont déclaré vendredi à l’issue du vote prorogeant le mandat de la Minurso, qu’ils s’attendaient à une reprise des pourparlers au cours des six prochains mois.

Amy Tachco, la coordinatrice politique auprès de la mission américaine à l’ONU, a précisé que son pays a adopté cette année, une approche différente en ramenant la durée du mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation du référendum d’autodétermination au Sahara occidental (Minurso) à six mois au lieu d’une année. «Notre objectif est d’envoyer deux messages: Le premier est qu’il ne peut plus y avoir de statu quo concernant la Minurso et le Sahara Occidental. Le deuxième est qu’il est maintenant temps d’apporter notre appui, notre plein appui à l’Envoyé personnel Kohler dans ses efforts pour faciliter les négociations avec les parties au conflit» a-t-elle précisé. «Les Etats-Unis soulignent la nécessité d’avancer vers une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui garantit l’autodétermination du peuple du Sahara occidental», a ajouté la diplomate américaine, affirmant qu’»il «était temps de voir des progrès vers une solution politique après 27 ans de statu quo».

La démarche américaine n’est pas du goût de la France

Amy Tachco a prévenu que le Conseil de sécurité serait appelé en octobre prochain, à «examiner attentivement son travail et ses responsabilités si cet objectif n’est pas atteint». La nouvelle démarche met directement le Maroc devant ses responsabilités.

Ayant entravé le travail de deux émissaires onusiens, le Maroc s’attèle à chercher des prétextes pour ne pas retourner à la table des négociations. La France, seul soutien du Maroc au Conseil de sécurité parmi les membres permanents, a indiqué vendredi, que «ce renouvellement pour six mois qui vise à maintenir la mobilisation du Conseil en appui au processus politique, doit rester une exception».

«Le maintien d’un cadre annuel garantit la stabilité des opérations de maintien de la paix», a indiqué son représentant à l’ONU, l’ambassadeur François Delattre qui a avancé que la nouvelle démarche risquait de perturber la gestion et la planification des ressources de la Minurso. Des débats du Conseil de sécurité vendredi, il s’est dégagé un consensus important sur la nécessité d’accélérer le règlement du conflit et de soutenir l’émissaire Horst Kohler à cet effet.

En références aux remarques du Conseil sur la prétendue présence du Front Polisario à El Guergarat, ces pays membres ont considéré que l’organe onusien devait s’abstenir de faire des déclarations de nature à compromettre le processus de paix.

La Russie a mis en garde contre un règlement qui «serait fixé en coulisse», alors que l’Ethiopie a appelé le Conseil à «éviter de donner l’impression qu’il prenait parti».