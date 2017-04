<span style='text-decoration: underline;'>Ouverture d’une ligne aérienne Alger-Libreville </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie prend une option pour l’Afrique</span>

La signature de l’accord est de très bon augure pour l’avenir de l’économie nationale et sa place dans le continent africain. Il faut dire également que le pas de Libreville, pour petit qu’il soit, est tout de même un excellent signale destiné aux exportateurs algériens, après l’allongement de la durée de rapatriement des bénéfices fixée désormais à 364 jours.

Alger: Smaïl Daoudi

La destination Afrique que le gouvernement entend développer pour les exportations a connu, une première application sur le terrain, à travers la signature, jeudi dernier, d’un accord aérien entre l’Algérie et le Gabon. Cela ouvre le ciel gabonais aux compagnies aériennes algériennes et réciproquement. La perspective d’échanges économiques et notamment le placement de produits algériens au Gabon est manifeste. Et pour cause, l’accord concerne le transport des voyageurs et du fret. Par cette entrée en matière dans l’un des pays les plus riches du continent noir, le gouvernement entend répondre à un fort desiderata des opérateurs économiques nationaux qui réclament, depuis des années, des liaisons directes avec les pays africains, dont les marchés sont mûres pour recevoir les produits algériens. Des opérations-test déjà menées par des hommes d’affaires algériens ont donné d’excellents résultats, mais il était difficile de passer la phase de «l’échantillon», en l’absence de moyen de transport rapide et régulier.

Le choix du Gabon pour lancer la série d’accord aérien, n’est pas fortuit. Grand producteur de pétrole et connaissant une croissance soutenue, ces dix dernières années, ce pays d’Afrique de l’Ouest dispose d’une société au pouvoir d’achat assez développé et est donc susceptible de consommer des produits algériens, dans l’agroalimentaire ou encore dans l’électronique. Mais le domaine de coopération économique entre les communautés d’affaires des deux pays est assez vaste. Il reste que la cérémonie de signature dudit accord aérien qui s’est déroulée dans la capitale du Gabon, Libreville, a connu une représentation à l’échelle d’ambassadeur du côté algérien. Même si cela renseigne sur le peu d’intéressement des autorités algériennes, qui auraient pu dépêcher un ministre, il reste que selon beaucoup de chefs d’entreprises versés dans l’export, la signature de l’accord est de très bon augure pour l’avenir de l’économie nationale et sa place dans le continent africain. Il faut dire également que le pas de Libreville, pour petit qu’il soit, est tout de même un excellent signale destiné aux exportateurs algériens, après l’allongement de la durée de rapatriement des bénéfices fixée désormais à 364 jours. Outre cette perspective « radieuse » qui permet aux hommes d’affaire de «rêver» à l’installation de banques et de compagnies algériennes dans de nombreuses capitales africaines, il faut relever que pour le cas du Gabon précisément, l’accord de Libreville vient en échos à la visite en février dernier à Alger, du ministre gabonais des Affaires étrangères. Alger et Libreville avaient convenu d’un commun accord de réveiller la Commission mixte qui ne s’est pas tenue depuis 1987. En sus de cette décision, il est attendu le déplacement du Président gabonais, Ali Bongo Ondimba, dans les prochains mois à Alger. C’est dire que la coopération, entre les deux pays, a du sens et que l’ouverture de la ligne aérienne obéit à une stratégie commune destinée à renforcer le partenariat entre les deux pays. En tout cas, cette étape pourrait être le coup d’envoi vers la fructification de l’aura politique de l’Algérie auprès des pays africains. C’est d’ailleurs ce que souhaitaient les opérateurs économiques nationaux dans de nombreux forum d’affaire, notamment le dernier en date où toute l’Afrique était conviée au Centre international des conférences à Alger. Il faut dire aussi que la multiplication des rencontres interafricaines et la pression exercée par la communauté d’affaires algérienne a fini par sensibiliser le gouvernement. Ce jeudi, c’était Libreville, bientôt se seront d’autres destinations qui seront ouvertes et d’autres initiatives seront prises par les pouvoirs publics. Toute la question reste de savoir si les exportateurs algériens ont les reins assez solides pour dépasser le stade de l’échantillon et aller vers une réelle activité économique rentable pour l’économie du pays, avec la perspective de substituer les recettes des hydrocarbures.