<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre Africa à Paris au mois de septembre</span> :<br><span style='color:red;'>L’Algérie présente avec des dizaines d’entreprises</span>

Des dizaines d’entreprises algériennes seront présentes à la première édition des «Rencontre Africa 2016», prévue pour les 22 et 23 septembre au Palais d’Iéna à Paris en France, selon des membres du Forum des chefs d’entreprises.

En effet, selon nos interlocuteurs, le Président du FCE Ali Haddad se déplacera en France à la tête d’une délégation de chefs d’entreprises, pour assister à cette première édition du salon dédié à l’entreprise africaine.

La plus importante manifestation économique sur l’Afrique, organisée en France, s’inscrit dans une nouvelle dynamique de la France avec l’Afrique, et fait écho aux engagements du chef de l’Etat, à l’occasion de la COP21, en faveur du financement de projets sur le continent africain. Dans un communiqué l’agence organisatrice de l’évènement indique que « la qualité des intervenants, des partenaires, des entreprises participantes, ainsi que l’ampleur de la mobilisation africaine font, des Rencontres Africa 2016, «la» manifestation que beaucoup attendaient à Paris». Le même document souligne que plus de 800 entreprises de premier plan – dirigeants de sociétés africaines et françaises – financiers et décideurs politiques seront présents, afin de développer des partenariats économiques, diversifier coopérations industrielles et technologiques, ainsi que favoriser le transfert du savoir-faire et la création d’emplois.

Le communiqué de la société « AFRICA OBSERVER », organisatrice du Salon indique que l’objet des Rencontres Africa 2016, sera également de « produire un contenu à forte valeur ajoutée, et novateur, en vue du sommet des chefs d’Etat africains et français à Bamako en janvier 2017 ». « La rencontre traitera en particulier des thèmes de la ville durable (infrastructures, transport, eau…), de l’agriculture et de l’agrobusiness, des énergies – notamment renouvelables – de l’innovation et de la révolution numérique, des financements, ainsi que du développement des compétences (formation et ressources humaines), le tout dans le cadre de conférences plénières de haut niveau et d’ateliers ciblés », souligne-t-on.

Par ailleurs, ajoute-on, un espace d’exposition permettra de promouvoir pays et entreprises durant toute la durée de la manifestation au CESE. « Les Rencontres, Africa 2016, sont soutenues par l’Agence française de développement, Bpi France, Business France, la CGPME, le CIAN, le Comité national des Conseillers du commerce extérieur de la France et par de nombreuses chambres de commerce et d’industrie », concluent les rédacteurs du communiqué.

Mais la question qui se pose, c’est comment se fait-il qu’un pays européen organise sur son sol, un Salon pour des entreprises africaines, alors que l’Algérie devenue la locomotive du continent noir n’a jamais pensé à organiser ce genre d’évènement sur son sol.

Wahida Oumessaoud