<span style='text-decoration: underline;'>Jeux paralympiques des sourds </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie présente en athlétisme et judo au rendez-vous de Turquie</span>

Sept (7) athlètes, répartis sur deux disciplines (athlétisme et judo), représenteront l’Algérie aux 23es Jeux paralympiques d’été des sourds (Deaflympics), prévus du 18 au 30 juillet à Samsun en Turquie, avec l’objectif d’être «à la hauteur de l’événement» et réaliser des performances «acceptables», a-t-on appris lundi de la Fédération sportive des sourds d’Algérie (FSSA).

Le choix des entraîneurs nationaux pour ce rendez-vous paralympique s’est porté sur les athlètes les «plus en forme et aptes à honorer les couleurs nationales pour revenir avec des résultats probants», a-t-on expliqué à la fédération. En athlétisme, cinq Algériens auront l’honneur de participer à ces 23es Deaflympics. Il s’agit de Didoune Abdellah (1500m et 10000m), Naceur Mohamed (800m et 400m), Zehgbib Abdelwahid (3000m steeple), Yettou Yasser Mohamed et Hamoudi Walid (400m). Ces athlètes, habitués à participer aux grands événements, seront drivés par l’entraîneur national, Ahmed Larbi, alors qu’en judo, où l’Algérie sera représentée pour la première, il y aura M`hamed Ben Aïssa Bettahar (-81 kg) et Mohamed Sahraoui (+100 kg). «Après avoir constaté une activité importante en judo à travers le territoire national, on a décidé de lancer l’année dernière une sélection nationale pour préparer le rendez-vous de Samsun. Après plusieurs présélections et stages, notre choix s’est porté sur les deux athlètes Bettahar et Sahraoui», a déclaré à l’APS l’entraîneur national de judo pour sourds, Ouidir Mohand Oulhadj, auteur de plusieurs consécrations paralympiques et mondiales avec le judo handisport. Il a précisé que l`objectif principal de cette première sortie internationale sera «tout d’abord d`évaluer le niveau technique et physique des judokas algériens», sachant que la plupart d`entre eux s`entraînent avec les valides pour progresser. Dans l’histoire des Deaflympics, l’Algérie a pris part à quatre éditions: la première en 1993 à Sofia en Bulgarie (avec 11 athlètes), puis en 1997 à Copenhague au Danemark (9 athlètes), en 2001 à Rome en Italie (29 athlètes) et une autre fois à Sofia en 2013 (5 athlètes).