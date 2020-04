<span style='text-decoration: underline;'>Arrivée de la 2ème commande médicale en provenance de Chine</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie reçoit 5 millions de masques et 100 respirateurs artificiels</span>

L’Algérie a reçu dans la nuit de jeudi à vendredi la deuxième commande d’équipements médicaux en provenance de la République Populaire de Chine. Le lot médical a été transporté par deux avions militaires appartenant à l’Armée nationale populaire (ANP) qui ont atterri à l’aéroport de Houari Boumediene, jeudi 09 avril 2020 à minuit avec à bord, 30 tonnes d’équipements médicaux, a indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Les deux avions, mobilisés pour effectuer l’opération d’acheminement de la deuxième commande médicale, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, sont du type IL-76, du transport militaire de l’ANP. « En exécution des instructions de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et sous la supervision directe du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire, deux avions de transport militaire du type IL-76 ont atterri à l’aéroport de Houari Boumediene, jeudi 9 avril 2020 à minuit, avec la deuxième commande d’équipements médicaux acquise de la République Populaire de Chine, avec une charge utile de 30 tonnes, qui a été transportée en un temps record dans le cadre des efforts continus, visant à lutter contre le coronavirus Covid-19 », a détaillé le communiqué du MDN.

La même source a indiqué que cette deuxième commande d’équipements médicaux n’est pas la dernière puisque d’autres sont attendues dans les prochaines jours.

« Il est à signaler que d’autres vols seront organisés dans les prochains jours et semaines pour apporter les quantités programmées d’équipements médicaux », a conclu le communiqué du MDN.

Le déchargement de la cargaison a eu lieu en présence de quelques membres du gouvernement à l’instar du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le ministre la communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer et le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed. Ce dernier a indiqué dans une déclaration à la chaîne III de la Radio nationale que ce deuxième lot est composé d’une importante quantité de matériel médical et de prévention dont «5 millions de masques et 100 respirateurs artificiels».

Pour sa part, le ministre la communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a salué, selon la chaîne III « les efforts de l’ANP et la solidarité de la Chine qui démontre, une fois de plus, l’amitié qui lie les deux peuples algériens et chinois ».

Il est à rappeler que la 1ère commande d’équipements de protection et de diagnostic du coronavirus, en provenance de la ville de Shanghai en Chine, est arrivée le 05 avril dernier à l’aéroport internationale Houari Boumediene (Alger).

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a supervisé la réception de cette commande en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, avait donné d’amples détails sur les équipements médicaux contenus dans la première commande.

Après avoir salué les efforts de l’ANP qui « a mobilisé rapidement deux appareils pour y acheminer cette cargaison ainsi que les efforts du corps médical, paramédical et les agents des hôpitaux M. Djerad a indiqué que « cette première commande, faite par la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), est composée de 8,5 millions de masques chirurgicaux type 3 plis et 100.000 masques filtrants de type FFP2 ».

À la fin du mois de mars dernier, la Chine avait offert à l’Algérie un premier lot d’aide médicale composé de matériels de protection et de dépistage, ainsi que des respirateurs et produits sanitaires.

En plus du matériel médical, la Chine a aussi envoyé en Algérie une équipe de virologues chinois ainsi que des infirmiers. Le tout a été transporté via un vol d’Air Algérie, en provenance de Pékin, dont l’avion transportant médecins, infirmiers et équipements est arrivé sur le sol algérien dans l’après-midi de la journée du 27 mars dernier.

Samir Hamiche