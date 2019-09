<span style='text-decoration: underline;'>Crise libyenne</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie réitère la nécessité de trouver une solution politique</span>

L’Algérie n’a pas cessé de défendre la nécessité d’un règlement politique à la crise qui secoue la Libye depuis la chute de l’ancien homme fort du pays Mouammar Kadhafi.

A différentes occasions, les autorités ont réitéré par voix diplomatiques la nécessité de lancer un dialogue inclusif visant à asseoir à la table des négociations tous les belligérants pour faire sortir le pays de la crise qui continue de le secouer. Pour mettre fin au conflit armé dans le pays, l’Algérie a reçu, à différentes reprises, plusieurs responsables politiques libyens.

Ainsi, et dans le même objectif, le chef de la mission de l’Onu en Libye se retrouve depuis vendredi dernier en Algérie où il a été reçu hier par le Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Le Premier ministre «a tenu à assurer l’émissaire onusien du soutien constant et indéfectible de l’Algérie aux efforts en cours, dans la perspective d’un règlement politique (de la crise en Libye) dans les meilleurs délais», indique hier un communiqué des services du Premier ministère.

«L’entretien, qui s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de concertation entre les responsables algériens et onusiens, a permis aux deux parties de procéder à un échange de vue et d’informations sur la situation actuelle de la crise libyenne », ajoute la même source.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu vendredi dernier au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger avec le chef de la mission d’appui des Nations unies en Libye (Manul), Ghassan Salamé.

M. Boukadoum a réaffirmé, vendredi, l’attachement de l’Algérie et sa conviction que «la solution à la crise ne peut venir que des Libyens eux mêmes, tout en respectant les résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies (ONU)», et ce au terme de son entretien avec le chef de la mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Ghassan Salamé.

«Il n’existe aucune solution militaire en Libye. Nous appelons toujours au cessez le feu et nous sommes favorables à une solution inter-libyenne. Nous appelons, également, au respect des résolutions du Conseil de sécurité, notamment en ce qui concerne la prohibition des armes. Nous réitérons notre soutien à la MANUL et au docteur Ghassan Salamé », a déclaré M. Boukadoum dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre.

De son côté, Ghassan Salamé, a appelé vendredi toutes les parties libyennes et internationales à soutenir le processus de la solution politique pacifique à la crise libyenne, estimant que soulever la solution militaire est «une utopie coûteuse».

S’exprimant au terme de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, M. Salamé a indiqué: «Je pense, comme l’a dit le ministre des AE, que la solution militaire en Libye est +une utopie coûteuse+ et que le plus court sera le mieux. C’est pourquoi, nous appelons, ici depuis l’Algérie, toutes les parties en Libye, ainsi que les parties internationales qui soutiennent ces parties, à davantage de réalisme et de considération, à savoir qu’il n’existe aucune solution sauf la solution politique à la crise libyenne».

Remerciant le ministre pour «avoir exprimé cette vérité essentielle», M. Salamé a relevé «les mêmes points d’entente —aujourd’hui à Alger— entre l’ONU et l’Algérie, ajoutant à cet égard, que cette dernière «a des préoccupations (concernant la crise libyenne) qui sont légitimes, étant un pays limitrophe de la Libye».

Les discussions entre M. Boukadoum et M. Salamé se sont déroulées au lendemain du renouvellement du mandat de la MANUL par le Conseil de sécurité de l’ONU qui a renouvelé, également, sa confiance au président de la MANUL, Ghassan Salamé.

Samir Hamiche