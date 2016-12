<span style='text-decoration: underline;'> Condamnation de la colonisation israélienne des territoires occupés</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie salue la résolution de l’ONU</span>

Au lendemain de la condamnation par l’ONU de la colonisation israélienne, l’Algérie a réagi officiellement en saluant la résolution onusienne adoptée par le Conseil de sécurité pour laquelle les ةtats-Unis n’ont pas brandi leur droit de veto.

Alger: Samir Hamiche

L’Algérie a salué hier, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Abdelaziz Benali Chérif, l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une résolution qui condamne l’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens, appelant la communauté internationale à “prendre des mesures d’urgence pour la mise en œuvre effective de cette résolution”.

“Nous saluons l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution n°2334 qui condamne l’implantation de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens” a précisé M. Benali Chérif dans une déclaration à l’APS. Le responsable du MAE, a qualifié cette résolution d’historique et une étape majeure et positive.

Pour le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, “cette résolution historique constitue une étape majeure et positive qu’il importe de saluer et qui est à même, pour peu qu’il y ait une volonté internationale, de mettre un terme à l’entêtement de l’entité occupante dans l’implantation de colonies dans les territoires palestiniens et à son mépris flagrant des principes de la légalité internationale, du droit international et des résolutions onusiennes pertinentes”. A cette occasion, M. Abdelaziz Benali Chérif a appelé la communauté internationale à “prendre des mesures d’urgence pour assurer la mise en œuvre effective de cette résolution et mettre fin à toutes les formes d’exactions commises par l’occupant” et félicité l’Etat de Palestine, peuple et direction, pour cet acquis “important”. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé le soutien “constant et inconditionnel” de l’Algérie “au peuple palestinien frère pour le recouvrement de ses droits légitimes, notamment son droit à l’établissement de son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale”. Il faut rappeler enfin que le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté vendredi dernier une résolution exigeant d’Israël l’arrêt immédiat des activités de colonisation à El-Qods Est et en Cisjordanie occupée.

Le vote de la résolution a enregistré 14 voix pour et une seule abstention, celle des Etats-Unis qui a cependant refusé d’apposer son veto au texte proposé par l’Egypte au nom des pays arabes.

Intervenant juste après l’adoption, Samantha Power, la représentante des Etats-Unis auprès de l’ONU, a précisé que son pays ‘‘n’avait pas approuvé tous les termes utilisés dans ce texte’‘. Mais elle a indiqué que les Etats-Unis ont refusé d’exercer leur droit de veto car, ils ont jugé que ‘‘le texte ne représentait pas une menace pour la sécurité d’Israël‘‘. ‘‘Nous bloquons toute résolution qui représente une menace pour Israël‘‘ a-t-elle dit.

L’administration américaine s’est déjà prononcée par le passé contre les activités de construction de colonies menées par Israël qui érodent, selon elle, les espoirs de paix au Moyen Orient mais a estimé qu’un projet de résolution pareil, ‘‘risquait d’inciter les parties à ne pas revenir à la table des négociations’‘.