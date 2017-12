<span style='text-decoration: underline;'>Dans l’automobile, la pharmacie, la technologie spatiale, l’électronique… </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie sort ses griffes</span>

D’innombrables projets déjà réalisés, donnent de l’Algérie l’image d’un pays qui mérite sa croissance et qui postule véritablement pour devenir un pays émergent à plus ou moins court terme. A entendre les dires des uns et des autres parmi les professionnels. Dans moins d’une dizaine d’années, l’Algérie s’imposera comme une véritable puissance économique régionale.

La scène économique nationale fait montre d’un dynamisme remarquable ces dernières semaines. Ainsi, contrairement aux détracteurs du gouvernement qui dépeignent un pays à l’arrêt, totalement isolé et en situation de désinvestissement, les «nouvelles du font» disent exactement le contraire. Et pour cause en l’espace de quelques jours, l’Algérie a vu l’implantation de deux grandes marques mondiales de Smartphones que sont LG et Samsung. Ces deux géants de l’économie numérique ont choisi l’Algérie comme premier investissement dans la région Mena. C’est dire la dimension de l’ambition algérienne de ces méga-marque sud–coréennes qui se sont très largement imposés en Occident. L’objectif affiché, est de rayonner à partir de l’Algérie sur l’Afrique Sub-saharienne et sur le Moyen Orient. Ces implantations mettront certainement les marques algériennes au défi de la qualité, ce qui n’est pas pour déplaire le consommateur algérien et au-delà, toute la technostructure économique du pays qui gagnera à adopter les standards internationaux en matière de production et de management.

Le paysage économique s’est également enrichi d’une série d’investissements de constructeurs automobiles à la réputation mondiale. Renault, Peugeot et Volkswagen ont, ainsi été suivis par KIA, Hyundaï, Suzuki et autres labels mondiaux dans l’industrie automobile. Cette percée indéniable de l’industrie mécanique, est également visible dans d’autres filières à l’image des engins de travaux publics et autres camions de gros tonnage dont l’assemblage est assuré en Algérie et la promesse de l’intégration est déjà en passe d’être remportée par beaucoup d’entreprises qui mettent le paquet pour respecter le cahier des charges et certains réfléchissent déjà à l’exportation. Ce n’est pas un vœu pieu, mais l’exacte vérité de terrain qui montre pour ce qui concerne l’industrie mécanique une poussée appréciable, couplée à un enthousiasme généralisé, d’autant que les perspectives de rayonner sur le Maghreb et l’Afrique sont bel et bien là.

Dans cette même perspective de diversification de l’économie nationale, il y a lieu de retenir l’expansion incontestable de l’industrie pharmaceutique. En sus d’un développement remarquable de cette filière avec des ouvertures d’unités de productions, il y a lieu de noter, l’entrée, très récemment de l’Algérie dans le club des producteurs de médicaments issue de la biotechnologie. Les deux dernières usines annoncées dans ce domaine, fruit du partenariat algéro-français, produiront des vaccins et des anticancéreux. Un pas de géant est ainsi effectué par l’Algérie qui aspire avec la coopération des Américains, de constituer en Algérie même un pôle de biotechnologie, le quatrième dans le monde.

D’autres filières montrent des velléités de percées plus qu’évidentes, à l’image de l’industrie des ciments où, l’Algérie est officiellement devenue exportatrice de ce produit. A ce titre, il y a lieu de souligner l’implantation de plusieurs cimenteries en partenariat avec des groupes étrangers, aux quatre coins du pays, montrant un intérêt certain pour cette industrie.

Ce sont-là des investissements effectifs qui datent des derniers mois seulement. Si l’on remontait à quelques années en avant, on pourrait citer le méga projet d’extraction de phosphate avec deux entreprises indonésiennes. Une marche de plus de 5 milliards de dollars. On retiendra également, l’intérêt pour les Chinois pour réaliser le plus grand port d’Afrique du Nord à Cherchell.

Tous ces projets et bien d’autres, donnent de l’Algérie l’image d’un pays qui mérite sa croissance et qui postule véritablement pour devenir un pays émergent à plus ou moins court terme. A entendre les dires des uns et des autres parmi les professionnels. Dans moins d’une dizaine d’années, l’Algérie s’imposera comme une véritable puissance économique régionale. Elle sera incontournable, maintenant qu’elle dispose d’un satellite de télécommunication à même de lui procurer une indépendance de décision et d’action certaines.

Alger: Smaïl Daoudi