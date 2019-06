<span style='text-decoration: underline;'>Coupe du monde d’Arts martiaux traditionnels vietnamiens</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie sur le podium</span>

La sélection algérienne a décroché la troisième place à la première Coupe du monde des arts martiaux traditionnels vietnamiens qui vient de prendre fin à Marseille (France), après avoir totalisé 31 médailles (9 or, 12 argent et 10 bronze).

Plus de 300 athlètes (messieurs et dames) de 32 équipes représentant 18 pays ont participé à cet évènement abrité par la salle omnisports Vallier de Marseille. Le président de la Fédération algérienne de vo-vietnam, Rabie Aït Medjber, s’est empressé de féliciter les lauréats pour ces résultats qu’il a jugés «très satisfaisants». Il a tenu cependant à rappeler que «le chemin est encore long» et que par conséquent, «la sélection nationale doit continuer à travailler» pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs.

Le tournoi a été co-organisé par la Fédération mondiale des arts martiaux traditionnels vietnamiens, la Fédération des arts martiaux traditionnels du Vietnam et la Fédération des arts martiaux traditionnels vietnamiens de France.