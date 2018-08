<span style='text-decoration: underline;'>4es Jeux militaires internationaux/ Section aéroportée </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie termine à la 5e place par équipes</span>

L’ équipe militaire algérienne a terminé à la 5e place de la 4e édition des Jeux militaires internationaux dans la discipline Section aéroportée, disputés simultanément du 28 juillet au 11 août en Russie et dans sept autres pays, a indiqué dimanche le ministère de la Défense nationale (MDN).

L’Algérie, représentée par 47 athlètes, compte 19 points, derrière la Russie (1re, 4 points), la Chine (2e, 8 points), la Biélorussie (3e, 17 points) et l’Iran (4e, 18 points). L’Algérie a reçu à cette occasion le prix spécial de l’«esprit d’équipe» et de l’«esprit de combat» en «reconnaissance de son parcours remarquable lors de cette première participation à ces Jeux mondiaux», précise la même source dans un communiqué. Cette 4e édition a connu la participation de 189 équipes de 32 pays et ce dans 28 disciplines. La discipline section aéroportée comprend six épreuves : saut aux parachutes suivi par la marche commandos sur 10 km, la conduite des engins de combats BTR-80, le saut de précision aux parachutes, la course d’orientation, le parcours du combattant sur 10 km et enfin la conduite des engins de combats BTR-80 avec tir.