<span style='text-decoration: underline;'>Handball U21 / Mondial 2017 (classement) </span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie termine sur une fausse note</span>

La sélection algérienne de handball des moins de 21 ans (U21) s’est contentée de la 14e place du Championnat du monde de la catégorie, après sa défaite face à son homologue argentine 21-20, jeudi à la salle Harcha-Hacène (Alger) en match de classement.

Après un match nul (25-25) en phase de poules, Algériens et Argentins se sont retrouvés après leur élimination en huitièmes de finale, respectivement face à la Macédoine (20-24) et l’Espagne (21-27), dans une rencontre de consolation pour améliorer leur classement mondial. L’équipe algérienne, avec un «Sept» de départ largement remanié en présence des joueurs du banc, a pourtant bien entamé le match, prenant rapidement l’avantage au score, 3-0 à la 2e minute puis 6-3 à la 10e, avant d’enchaîner les pertes de balle en attaque, permettant le retour des Argentins (6-6 à la 15e minute).

Passifs en défense, les Algériens ont pu compter sur leur gardien de but, Khalifa Ghedbane, qui a fait 7 arrêts en première mi-temps et l’arrière Zoheïr Naïm (5 buts) pour rester au contact des Sud-Américains jusqu’à la pause (11-11).

Au retour des vestiaires, les deux équipes sont restées au coude-à-coude jusqu’au money-time, où les Argentins sont parvenus à faire le break (21-19) à 5 minutes de la fin, en s’appuyant notamment sur un jeu collectif bien huilé et profitant des errances défensives du «Sept» algérien pour finalement s’imposer sur le score de 21 à 20.Malgré cette défaite, l’équipe algérienne a amélioré son classement en obtenant la 14e place mondiale, alors qu’elle avait terminé au 21e rang lors de la dernière édition disputée au Brésil en 2015.