<span style='text-decoration: underline;'>Imène Houda Feraoun</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie va investir sur le marché africain</span>

La ministre de la Poste et des technologies de l’information et des communications, Imène Houda Feraoun, a affirmé hier que l’Algérie s’apprête à pénétrer le marché africain de l’Internet.

Alger: Samir Hamiche

Lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio Nationale, à la veille de la conférence africaine sur la gouvernance d’internet qui se teindra aujourd’hui à Alger, la ministre a lancé un appel pour les sociétés algériennes qui souhaitent prendre part à des appels d’offres internationaux qui seront lancés prochainement dans des pays voisins pour le déploiement de la bande passante et de la fibre optique, cette nouvelle stratégie s’inscrit selon elle «dans l’optique de rentabiliser les investissements réalisés en Algérie, afin que la rentabilité ne soit pas payée uniquement par les Algériens.

Mme Feraoun qui a estimé que le potentiel du marché africain est très important en ce sens, vu que le taux d’intégration de la connexion est de 33% uniquement.

Pour encourager cette démarche, la ministre a souligné que la Banque africaine de développement (BAD) qui finance ce projet, qui entre dans le cadre de l’installation de la liaison transsaharienne, «favorisera dans ce marché les entreprises africaines».

La ministre, a par ailleurs, signalé qu’à un premier stade, ce sera au groupe d’Algérie Télécom, avec toutes ses filiales, qu’échoira la mission de pénétrer le marché africain, suivi en cela par tous les opérateurs qui voudraient le suivre sur cette voie.

Le marché national de l’Internet sera ouvert aux privés

Houda Feraoun a affirmé par ailleurs, que le déploiement de la fibre optique en Algérie, est confronté au «manque de la maîtrise des sociétés algériennes», ce qui nécessite selon elle «une formation et expérience». A ce propos, elle a été très confiante quant à la capacité d’installation de plus d’un million de lignes de fibres optiques haut débit durant l’année en cours. A ce propos, elle a rappelé que le plan de charge de son ministère dans ce secteur, est de 27 milliards de dinars, ce qui n’est pas négligeable pour les investisseurs. Pour ce qui est du sujet qui refait surface à chaque fois, à savoir l’ouverture du marché de l’Internet au secteur privé, il semble que la fin du monopole d’Algérie Télécom est proche. Pour cause, la ministre a annoncé lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio Nationale, l’ouverture prochaine du marché d’Internet aux opérateurs privés. «Le marché est théoriquement ouvert. Sauf que les mécanismes permettant son ouverture ne sont pas là» a-t-elle précisé. Cependant, la ministre a profité de cette occasion pour réaffirmer le niet des autorités quant à l’ouverture du capital d’Algérie télécom, toutefois, le marché de la fourniture d’Internet est ouvert au secteur privé a-t-elle rappelé, sachant qu’en parallèle, Algérie Télécom «n’est pas obligée à ouvrir sa boucle locale» pour d’éventuels concurrents.