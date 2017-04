<span style='text-decoration: underline;'>Tournée de Abdelkader Messahel en Libye</span>:<br><span style='color:red;'>L’Algérie veut rassembler les frères ennemis</span>

Le message du ministre est celui d’un peuple à un autre. Au delà des aspects protocolaires, Messahel est parti dire aux Libyens que l’issue de leur crise doit absolument passer par un traitement politique, donc pacifique. Outre la disponibilité de sa diplomatie, l’Algérie propose aux Libyens son expérience de la réconciliation nationale.

Smaïl Daoudi

Reçu hier par le président du gouvernement libyen d’union nationale, Fayez El-Serraj, le ministre des Affaires maghrébines, de la Ligue arabe et de l’Union africaine, Abdelkader Messahel, a effectué une importante tournée en Libye qui lui a permis de voir l’ensemble des protagonistes du conflit dans ce pays. Véritablement à équidistante de tous les acteurs politiques du pays, l’Algérie, à travers Messahel et grâce à ses réseaux, enclenché une opération diplomatique sans précédent dans ce pays, dans le but de trouver une issue à une grave crise qui dure depuis plusieurs années. L’instabilité que vit ce grand pays du Maghreb, impacte forcément sur la profondeur sécuritaire de l’Algérie, d’où l’importance pour Alger de réunir les conditions d’un dialogue serein. C’est justement la mission de Abdelkader Messahel. Il n’a pas manqué de le rappeler à Fayez El-Serraj. En intermédiaire de bonne volonté entre les «frères libyens», le ministre algérien qui était avant-hier et mercredi, l’hôte de plusieurs responsables de factions libyennes, dispose, en plus de la confiance de tous, d’une vision claire de la situation, est porteur d’un message de paix et d’un plan de sortie de crise. En effet, il faut savoir que M. Messahel était hier à Mesrata où il a rencontré, en présence des membres de la délégation qui l’accompagne, des responsables militaires, des députés et des représentants du «rassemblement politique», ainsi que des représentants du Conseil des notables de la ville. Il a également discuté avec des jeunes et la société civile de Mesrata. Le ministre a pu tâter le pouls d’une Libye profonde totalement acquise à une solution pacifique et très attentive au plan de l’Algérie.

Mesrata n’était pas la seule halte dans la tournée de Abdelkader Messahel. Le ministre s’est également rendu à Benghazi. Il y a rencontré des responsables politique et militaire. Il y a recélé la «disposition des Libyens à entamer le dialogue et à trouver des solutions permanentes grâce aux potentialités considérables que recèle la Libye, parmi les hommes, femmes et élites des différentes régions du pays». M.Messahel a tiré une profonde conviction que la solution pacifique est à portée de main. «Nous sommes venus écouter nos frères à Benghazi comme nous le ferons avec nos frères des autres villes et régions» a-t-il signifié à ses interlocuteurs, non sans les adjoindre à «faire prévaloir le discours favorisant le règlement de la crise et rejeter le discours hostile qui ne fera qu’envenimer la situation». La réceptivité des Libyens et surtout leur grande disposition à l’écoute lorsqu’il s’agit de proposition algérienne, sont des motifs largement suffisants pour espérer voir la mission de M.Messahel déboucher sur une issue sérieuse.

La réaction positive des Libyens a contribué certainement à ce que M. Messahel soutienne que «l’Algérie poursuivra ses efforts en tant que pays voisin et frère de la Libye notamment en cette conjoncture difficile qu’elle traverse», faisant remarquer que l’«Algérie ne peut rester les mains croisées alors que la Libye fait face à cette situation».

A Zentan, l’une des places fortes de la «Révolution» libyenne, le ministre algérien n’est pas allé par quatre chemins pour exposer le problème et pointer du doigt le risque qu’encours la Libye. Ainsi, dans une allocution devant les notables de la région de Zentan et des responsables locaux, M. Messahel a affirmé que «l’Algérie ne souhaite voir la tragédie du terrorisme se reproduire ailleurs et surtout pas en Libye, pays voisin et frère». Le message est on ne peut plus clair. Cela étant, le ministre n’a pas manqué de relever la volonté de paix des libyens. «Il y a en Libye des femmes et des hommes qui sont en mesure de reconstruire ce pays par le dialogue, les solutions politiques et la réconciliation nationale entre toutes les composantes du peuple libyen sans exclusive ni marginalisation aucune» a-t-il indiqué.

L’importante tournée de M.Messahel qui l’a aussi conduit dans la région d’El Abyda, aura été un moment fort dans les relations algéro-libyennes dans leur profondeur populaire. En effet, le message du ministre est celui d’un peuple à un autre. Au delà des aspects protocolaires, Messahel est parti dire aux Libyens que l’issue de leur crise doit absolument passer par un traitement politique, donc pacifique. Outre la disponibilité de sa diplomatie, l’Algérie propose aux Libyens son expérience de la réconciliation nationale.