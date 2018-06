<span style='text-decoration: underline;'>Mondial 2018 </span>:<br><span style='color:red;'>L’Allemagne éliminée après sa défaite contre la Corée du Sud</span>

La première grosse surprise de cette Coupe du monde est venue de Kazan.

L’Allemagne, championne du monde en titre, n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Dans un groupe composé de la Suède, du Mexique et de la Corée du Sud, les Allemands n’ont réussi à s’imposer que contre les Suèdois grâce à un but dans le temps additionnel. Face aux Coréens, les Allemands ont très rapidement mis le pied sur le ballon et ont entamé une attaque-défense qui aura duré quasiment 90 minutes. Seules quelques incursions de Son et consorts ont permis à la défense de respirer. Werner, Hummels, Muller, Gomez et Brandt ont tour à tour buté sur Cho ou manqué le cadre. Mais à force de pousser sans marquer, l’Allemagne a laissé de plus en plus d’espaces.