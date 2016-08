<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés | Match amical face au CRT demain</span> :<br><span style='color:red;'>Lamali reprend le chemin des entraînements</span>

C’est sans doute une bonne nouvelle, pour l’entraîneur Chérif El Ouazzani et sa troupe, que le retour aux entraînements, hier, de l’attaquant Mohamed Amine El Amali.

Ce dernier, qui manqua à son équipe, lors des deux premières joutes, pour cause de blessure à la cuisse gauche, sera donc un salut pour le club phare de la Mekerra, qui est en quête de repères, pour son retour en élite. C’est dire, qu’un nul à domicile et une défaite au temps mort à Batna, sont les signes d’un mauvais coup de starter pour l’Union. C’est pourquoi cette trêve de quinze jours est venue, juste à temps, pour permettre à l’entraîneur de procéder aux réglages nécessaires, avant d’affronter le NAHD, le dix du mois courant.

Les camarades de Bengourine ont bénéficié de deux jours de repos, et ont poursuivi leurs entraînements, avant hier mardi. Si Lamali est de retour, ce n’était pas le cas pour le défenseur et capitaine, Bachiri Redouane et Ghezali Youcef, qui souffrent de petits pépins.

Ils ont été contraints de faire une radio IRM, pour définir exactement leurs handicaps. C’est dans cet optique, qu’un match amical est prévu pour demain vendredi, face au voisin, le CR Témouchent, à partir de 17h30 au stade 24 Février de SBA.

