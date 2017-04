<span style='text-decoration: underline;'>Accusations marocaines au sujet des réfugiés syriens </span>:<br><span style='color:red;'>Lamamra réplique</span>

L’Algérie n’a pas tardé à adresser une réponse franche et directe aux accusations marocaines au sujet des réfugiés syriens.

Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra a répliqué aux propos mensongers du Royaume chérifien, en affirmant qu’on ne doit pas faire, de la tragédie des réfugiés syriens, un fonds de commerce.

En effet, après avoir convoqué l’ambassadeur du Maroc à Alger, c’est au tour du chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra de répondre aux propos calomnieux, de surcroit, rapportés par l’agence de presse marocaine, selon lesquels l’Algérie aurait laissé des migrants syriens entrer sur le territoire du royaume chérifien. Le Maroc qui ne cesse de proférer accusations et mensonges sur divers sujets, à l’égard de l’Algérie, a eu une réponse claire de la part du ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, qui a affirmé mardi soir à propos des réfugiés syriens, qu’il s’agit d’un sujet sensible.

Le ministre qui intervenait en marge d’une conférence sur «La liberté de culte en Algérie», tenue au siège du ministère des Affaires étrangères, à Alger a affirmé que l’Algérie «n’a pas pris l’initiative d’informer l’opinion publique de cet incident survenu au niveau des frontières, bien que nous avions des informations précises de nos services de sécurité», relevant que la réaction du ministère des Affaires étrangères à ce sujet, est «une réponse à l’attitude de nos frères au Maroc». Il a ajouté dans ce sens que «c’est un sujet sensible et délicat, on ne doit pas faire de la tragédie des réfugiés, et frères syriens, un fonds de commerce», a ajouté le chef de la diplomatie algérienne.

Il est à rappeler que l’Algérie a convoqué dimanche dernier l’ambassadeur du Maroc à Alger pour lui signifier «un rejet catégorique» des «graves accusations» formulées par les autorités marocaines.

S’agissant du conflit libyen, le MAE a affirmé qu’il a rappelé la tenue, en Algérie le 8 mai prochain, des travaux de la 11ème réunion des pays voisins de la Libye, avant de relever que l’Etat algérien «a pris l’initiative de dépêcher un membre du gouvernement pour être à l’écoute des Libyens sans intermédiaire», en allusion à la tournée effectuée récemment en Libye par le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaines (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

«M. Messahel a encouragé les frères libyens et leur a transmis un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, un message à travers lequel l’Algérie œuvre à promouvoir le dialogue et la réconciliation pour édifier un Etat libyen unifié, souverain et indépendant», a indiqué M. Lamamra.

Interrogé enfin sur les résultats du premier tour de la présidentielle française, plaçant Emmanuel Macron en tête, le ministre a affirmé que ce dernier était un ami de l’Algérie en précisant qu’il faut attendre les résultats du deuxième tour.

Alger: Samir Hamiche