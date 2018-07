<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Lamara, Tabti et Belahouel absents et un effectif qui tarde à se dessiner</span>

Lamara, Tabti et Belahouel absents et un effectif qui tarde à se dessiner

Après une dizaine de jours de préparation, et à la veille du départ du stage de la Tunisie prévu après demain, le club phare de la Mekerra n’est pas sûr de clôturer sa liste définitive de joueurs qui porteront le maillot vert et rouge de la prochaine saison.

Si on avait signalé les absences de titulaires tels Khali, Bounoua, Lamara et le meneur Tabti, certains écrivains publics arabophones, ont relaté le contraire. Or, nous étions sur place et on sait pourquoi l’entraîneur Moez Bouakez préfère une seule chaîne télé à d’autres médias. Une chaîne qui nous rappelle de la calamité de Bencheikh quand il commenta les trois buts du CR7 avec ses paroles hors du commun: «A part les trois buts de Ronaldo contre l’Espagne (CM 2018 de Russie), Cristiano n’a rien fait».

Revenons à l’USMBA qui doit donc partir pour un stage en Tunisie tout en espérant disputer des rencontres amicales avec des clubs algériens se trouvant là bas. Mais avant, il faut bien régler les joueurs qui doivent de l’argent afin de partir sur de bonnes bases. Autre problème, celui du meneur Larbi Tabti qui réclame son argent alors que l’arrière latéral gauche et enfant de Kouba, Nabil Lamara, refuse de s’entrainer sans qu’on lui verse ses salaires de la saison passée. Chose qui poussa l’entraîneur Moez à demander une licence dans ce poste. Mais, les ‘nouveaux vieux’ décideurs de l’USMBA qui sont totalement loin de la réalité de notre football, ont fini leur sale besogne de chasser l’ex-coach mais ont recruté trois défenseurs latéraux droits.

Il s’agit de Abderrahim Abdelli, Zerrouki Samir et Achour Fateh du GC Mascara. Trois joueurs pour un seul poste nous rappelle une saison où un président de l’USMBA a recruté le record de sept gardiens de buts.

Au niveau organisationnel, on vient d’imprimer une première carte d’abonnements de supporters qui coûte un million de centimes. Trop cher pour les milliers de fans qui sont dans leurs majorités ou des chômeurs ou de simples étudiants.

Signalons, que la nouvelle administration menée par Larbaoui Mustapha, a désigné le staff technique des jeunes catégories comme suit: Sennour Abdelkader comme directeur technique, Naimi Zouaoui et Brahmi Samir comme staff des U21, Cheniti Hocine entraîneur des U19, les frères Ouala Abdelkader et Samir à la tête des U17, Zazou Samir pour les U15, Noureddine Bouhadjar pour les U14, Zine Nabil pour les U13, et enfin l’école des poussins qui seront entrainés par Lahmar Mohamed, Lakhmes Abdelkader et Houari Zoubir.

B.Didéne