<span style='text-decoration: underline;'>Accusée de rendre difficile la procédure de demande de visas</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassade de France dément et explique</span>

La tension sur l’obtention de visas Schengen via l’opérateur VSF Global, sous-traitant du Consulat de France et largement évoquée dans les milieux sociaux, relayée par les réseaux sociaux et récemment répercutée par la presse nationale, n’aurait aucun fondement, selon l’ambassade de France à Alger. Un communiqué rendu public hier, dément toutes les informations qui circulent sur l’«impossibilité d’obtenir un rendez-vous de demande de visas avant juillet 2019», relevant que tous ce qui a été rapporté dans les médias nationaux et sur les réseaux sociaux, sont «erronées».

Dans son communiqué, l’ambassade de France se veut catégorique. «Des informations erronées, ont été publiées au sujet des procédures de prise de rendez-vous pour les demandes de visas pour la France auprès du prestataire VFS Global», indique la représentation diplomatique française à Alger. Ainsi, pour l’ambassade de France, «il n’y a aucun gel des demandes de rendez-vous pour l’année à venir». Le ton ferme et sans nuance du communiqué, ne peut expliquer la forte impression de «tour de vis» appliqué par les autorités françaises à l’endroit des demandeurs algériens de visas. Les mécontentements se font de plus en plus insistants et un tour sur le site de VSF Global fait ressortir une réduction des dates pour les demandes de visas. C’est ce que disent les citoyens qui se voient renvoyés à une date de plus de deux mois.

De plus, il semble, affirment certains demandeurs de visas, que la durée de séjour sur le territoire de l’espace Schengen, s’est vu réduite dans pas mal de cas. Les visas long séjour, sont désormais beaucoup moins nombreux qu’avant.

Il est vrai qu’il n’existe aucune étude confirmant ce genre d’informations, mais il existe une sorte de malaise par rapport à la question des visas d’entrée au territoire français. L’ambassade de France précise dans son communiqué, histoire de démentir ce qui circule sur les réseaux sociaux et la presse, que chaque jour, «entre 1.000 et 1.500 créneaux de rendez-vous étaient ouverts par le Consulat général de France, ajoutant que sur une période de deux mois, entre 60.000 et 90.000 rendez-vous sont proposés au public».

Cependant, souligne le même communiqué, que l’accès à des créneaux disponibles est rendu «difficile» en raison «d’un niveau élevé de la demande et de l’intervention trop fréquente d’intermédiaires indésirables qui préemptent les rendez-vous disponibles pour ensuite les revendre». Le Consulat général de France et VFS Global, travaillent à «des solutions techniques visant à écarter ces derniers» et invitent les particuliers à «ne pas faire appel à leur service», a recommandé la même source.

La question qui se pose est de savoir pourquoi, il y a eu tant de «chahut» autour des visas, si la procédure piloté par VSF Global ne souffre d’aucun problème particulier et que le nombre de demandeurs n’a pas été réduit. Il reste à voir, à la fin de la l’année, combien de visas ont été effectivement accordé. Mais là, c’est une autre question.

Alger: Smaïl Daoudi