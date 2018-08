<span style='text-decoration: underline;'>Contrôle médical dans les aéroports français</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassade de France réagit et dément l’information</span>

L’ambassade de France réagit et dément l’information

Quelques heures seulement après les rumeurs qui ont fait le tour des réseaux sociaux, l’ambassade de France en Algérie, réagit et rassure les Algériens souhaitant voyager en France.

«Certaines rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux, relayées par certains médias, font état de mesures qui auraient été mises en place par le ministère français des Solidarités et de la Santé, s’agissant des voyageurs en provenance d’Algérie», indique un communiqué de l’ambassade de France en Algérie.

Selon le même document, ces rumeurs évoquent la nécessité pour les voyageurs de présenter «un certificat médical de non contamination par la maladie «choléra», en l’absence duquel «une visite médicale payante serait obligatoire à l’arrivée dans les aéroports français». «L’Ambassade de France en Algérie, dément ces rumeurs sans fondement et précise qu’aucune mesure de ce type n’a été mise en place par le ministère des Solidarités et de la Santé.», conclut le communiqué.

Sur ce sujet, les autorités tunisiennes ont déjà pris des mesures pour se protéger d’une éventuelle propagation de l’épidémie du choléra qui touche depuis quelques jours notre pays.

Selon Mohamed Rabhi, responsable au ministère tunisien de la Santé, cité par le site d’information Tunisie numérique, les services tunisiens spécialisés, devront publier un bulletin pour informer les citoyens des précautions à prendre afin de leur éviter de contracter cette maladie. Ainsi, la Tunisie, selon le journal tunisien, a mis en place, depuis quelques années déjà, un programme pour la prévention du choléra dans les zones frontalières.

A rappeler que les autorités ont rassuré les citoyens notamment les habitants d’Alger sur la potabilité de l’eau du robinet. «L’eau du robinet, qui a soulevé les craintes de certains citoyens, redoutant une contamination de cette eau par un vibrion cholérique, est parfaitement potable et ne présente aucun risque pour la santé,» avait rassuré samedi le Directeur général de l’Algérienne des Eaux (ADE), Ismaïl Amirouche.

«L’eau du robinet distribuée via les réseaux publics de l’ADE et de la SEAAL à travers tout le territoire national, est contrôlée quotidiennement. «L’eau du robinet, que ce soit au niveau des forages, stations de dessalement ou stations de traitement, est soumise quotidiennement à toutes les analyses et contrôles exigés par la loi, selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé», soutient M. Amirouche en rappelant que l’ADE disposait de 90 stations de traitement à l’échelle nationale dont chacune dispose d’un «laboratoire de process» qui supervise les étapes de traitement.

Alger: Noreddine Oumessaoud