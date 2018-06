<span style='text-decoration: underline;'>Suite à la diffusion d’une vidéo attentatoire aux symboles de l’Etat algérien</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassadeur de l’UE à Alger convoqué par le MAE</span>

Suite à la diffusion à Bruxelles d’une vidéo attentatoire aux symboles de l’Etat algérien, le Secrétaire Général du ministère , Noureddine Ayadi, a convoqué l’ambassadeur de l’Union européenne à Alger, John O’Rouk, au siège du ministère des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du MAE, dimanche un communiqué de ce ministère, le SG du MAE a «relevé avec indignation et réprobation que l’enregistrement par la dénommée Mme Lefèvre née Haddad, ressortissante belge d’origine algérienne, a été réalisé dans des installations officielles du Parlement européen utilisant ainsi et détournant abusivement des symboles de l’Union européenne pour porter gravement atteinte à l’honneur et à la dignité des institutions de la République algérienne», souligne la même source.

Il a, en conséquence, exprimé «le vœu que l’Union européenne se démarque publiquement de cette manœuvre et demandé que des actions concrètes soient prises contre les agissements irresponsables de la contrevenante», note le communiqué.

Il convient de «rappeler que l’ambassadeur d’Algérie à Bruxelles a déjà eu à effectuer, sur instruction du ministère des Affaires étrangères, des démarches urgentes auprès des institutions compétentes de l’Union européenne», conclut le MAE.

À rappeler que l’ancienne correspondante permanente de l’Etablissement Public de Télévision algérienne (ENTV) entre 2000 et 2002 et d’EL Khalifa TV à Bruxelles (Belgique), s’est attaquée virulemment, dans une vidéo filmée au siège de l’Union européenne, au chef de l’Etat Abdelazize Bouteflika.

Par ailleurs, le journal électronique «Algerie Patriotique» a publié une lettre adressée par ladite journaliste à l’ancien ministre du MAE, lui demandant de l’aide financière pour la création d’une chaîne TV qui s’appelait «Nissa TV». L’ex-correspondante de l’ENTV avait demandé une somme de 500 000 euros pour fonctionner cette chaîne TV dédiée aux femmes du Nord et du Sud de la Méditerranée. Le journal électronique affirme que la réponse du MAE algérien était un refus catégorique. Ce refus a été derrière cette campagne haineuse contre l’Algérie.

Alger: Noreddine Oumessaoud