<span style='text-decoration: underline;'>Accompagné du Consul à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>L’ambassadeur d’Espagne hôte du journal Ouest Tribune</span>

L‘ambassadeur du royaume d’Espagne, M. Fernando Moran Calvo-Sotelo a rendu visite, hier dans la matinée, au journal Ouest Tribune en son siège oû il a été accueilli chaleureusement par tout le collectif composé de journalistes et de techniciens et à leur tête, le directeur général, Bensahnoun Abdelkader et de Abdelmajid Blidi, directeur de publication.



© Ouest Tribune









Accompagné du consul général d’Espagne à Oran, l’ambassadeur d’Espagne s’est montré intéressé par le débat engagé avec les journalistes, apportant des commentaires et des réponses claires et crédibles aux différentes questions abordées. Il s’agissait notamment de l’état des lieux des relations algéro-espagnoles qualifiées d’excellentes par le diplomate en poste à Alger qui s’est montré très optimiste sur l’évolution des échanges et de la coopération avec l’Algérie, «un partenaire stratégique incontournable» pour l’Espagne.

Interrogé sur la question du Sahara occidental, l’ambassadeur d’Espagne a rappelé la position de son Gouvernement, soulignant que l’Espagne continuera toujours de soutenir les décisions et recommandations de SG des nations Unis visant à mettre en œuvre une solution juste et respectueuse du droit international. Concernant la délivrance des visas aux algériens, l’ambassadeur a confirmé que les autorités espagnoles sont en train de mettre en œuvre une série de mesures permettant le traitement des demandes de visa selon des méthodes plus rapides et plus efficaces. Avec pas moins de 70 000 demandes de visa enregistrées chaque année, l’Algérie occupe le 3éme rang mondial des pays demandeurs de visas pour l’Espagne. Il faut rappeler qu’en mars 2018, les consulats d’Espagne avaient décidé d’ouvrir une voie optionnelle de demande de rendez-vous par téléphone pour les demandeurs ayant déjà bénéficié d’un visa délivré par l’Espagne pendant les deux dernières années. D’autres mesures, notamment, le renforcement du consulat en moyens humains, permettront à court terme d’améliorer d’avantage les procédures et les délais d’octroi de visa.

Évoquant les échanges commerciaux et l’investissement en Algérie, l’ambassadeur d’Espagne a souligné l’évolution positive des relations en ce domaine illustrée par la présence croissante de sociétés espagnoles ou algéro-espagnoles exerçant en Algérie. Il faut reconnaître que l’expérience et la riche carrière du diplomate espagnol nommé récemment ambassadeur d’Espagne en Algérie, prouve s’il le fallait, l’importance accordée par les deux pays aux relations algéro-espagnoles qui s’inscrivent au registre de la proximité géographique, sociale et historique.

M. Fernando Moran s’est rendu à Ouest Tribune après avoir assisté plus tôt dans la matinée, au symposium Algéro-Espagnol organisé à l’initiative de l’institut Cervantes et qui se tient le 6 et 7 de ce mois à l’université de l’Usto Mohamed Boudiaf. Conclave qui voit la participation d’experts de l’Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) et du Comité scientifique international sur les fortifications et le patrimoine militaire (Icofort) autour du thème de la réhabilitation du patrimoine historique.

L’illustre invité d’Ouest Tribune qui a remis ses lettres de créances au ministre des affaires étrnagères le 7 octobre dernier, est détenteur d’une licence en droit, fils de l’ancien ministre Fernando Morán López et du neveu de l’ancien président du gouvernement,Leopoldo Calvo-Sotelo, nous apprend Wikipédia et a rejoint la carrière diplomatique en 1981.Il a été en poste dans plusieurs représentations diplomatiques espagnoles.

Comme le Koweït, la République dominicaine et le Maroc. Il a occupé le second poste des ambassades d’Espagne à Rabat, Tel Aviv et Berne.

Il a été, entres autres, directeur du cabinet du secrétaire d’État à la Coopération internationale et à l’Amérique latine et ambassadeur d’Espagne en République démocratique du Congo.

Benali Si Yousef / Hakim Ghali