L’amélioration de l’image de marque de la Cité

A défaut d’engagement et d’implication des véritables élites intellectuelles, crédibles et compétentes dans différents secteurs du développement local, bon nombre de dossiers restent encore pénalisés par une hallucinante culture de l’échec, imposée au niveau des assemblées locales, en seul mode de gestion et de prise en charge des préoccupations sociales. Hier soir, au café oranais des lamentations, les «mauvaises langues locales» faisaient le décompte des Maires qui se sont succédé à Oran depuis l’indépendance, constatant que plus de la moitié d’entre eux ont eu affaire à la justice. Et, selon eux, «au moins cinq sur les 23 maires successifs, auraient été emprisonnés pendant ou après leur mandat, pour de sombres affaires de détournement ou de mauvaise gestion des deniers publics». Sans compter, ajoutent les mêmes «mauvaises langues», ceux qui ont été interpellés, mais ont réussi à sortir des mailles du filet, grâce à leur réseau ou a leur «clan», bien implanté à l’époque dans les arcanes du pouvoir. L’évocation des parcours des différents Maires, installés au chevet de la Commune depuis plus de cinquante ans, même si elle semble dérisoire et inutile, garde cependant un certain intérêt car, elle permet de comprendre en partie, pourquoi le terrain d’expression sociale a été après l’indépendance, réduit à une sorte d’enfermement collectif et de soumission permanente. L’auto-exclusion, puis la marginalisation des élites intellectuelles les plus intègres, ne pouvaient évidemment que profiter à une faune d’opportunistes et d’aventuriers qui allaient envahir ce terrain de la gestion communale…»au nom du peuple et pour le peuple». Le multipartisme et l’alibi de la démocratie participative allaient ensuite assurer «les plans de carrière» à des acteurs de tous bords, puisant leur fausse légitimité de leur agitation partisane de militant, membre d’une organisation para-politique. A quelques rares exceptions près, les maires qui se sont succédé à Oran, n’ont pas été désignés ou choisis pour leur «savoir-faire» ou leur maîtrise d’une politique quelconque de développement, visant à améliorer le cadre de vie collectif et le quotidien des habitants. D’une conjoncture sociale à une autre, l’Histoire retiendra que la Capitale de l’Ouest algérien a été, durant des décennies, livrée au mot d’ordre de «la corruption à tout prix», dans une ambiance d’impunité propice au bricolage criminel et aux initiatives hasardeuses. Aujourd’hui, malgré des changements indéniables dans le mode de gouvernance locale, malgré les efforts réels et la sincérité de l’engagement des responsables, au chevet de la ville et de sa région, beaucoup reste à faire en matière de mobilisation et d’implication des véritables élites sociales, autour des enjeux du développement et de l’amélioration, de l’image de marque de la Cité.

S.Benali