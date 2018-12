L’aménagement d’Oran et de sa périphérie…

Malgré le réaménagement de la place du Maghreb face à la grande poste, ce site urbain reste encore pénalisé par le triste décor de la façade du grand hotel en attente de rénovation et la cohorte des marchands squattant l’entrée de la rue de la bastille et de son marché controversé. Malgré les efforts indéniables des services communaux, on remarque ici et là des détritus et des sachets plastiques abandonnés par des énergumènes de passage qui n’ont aucun sens des règles du vivre ensemble et du cadre collectif. beaucoup se demandent pourquoi les buralistes de la place ont été facilement délocalisés de l’endroit, et leur kiosques démolis, alors que juste à coté, les commerçants et leur tables de vente de produits alimentaires occupant la chaussée n’ont jamais pu être « chassés » pour assainir l’endroit et y assurer une image digne d’un centre urbain moderne et attractif. Ce qui faisait dire à cet ancien buraliste » On va tous se convertir à l’informel et occuper un morceau de trottoir pour vendre des cigarettes et des journeaux au centre ville… ». On sait en effet que la plupart des kiosques de journaux dans cette zone urbaine centrale englobant la place du 1er Novembre, la place ex-Jeanne d’arc, la place Hoche, et la place du Maghreb ont été démolis, certains délocalisés dans de nouveaux locaux commerciaux dans d’autres quartiers périphériques. « … ils sont capables de rassembler tous les marchands de journaux en un seul et même endroit, éloigné du centre urbain, comme s’il s’agirait de grossistes en fruits et légumes ou en quincaillerie… » ironisait un buraliste s’interrogeant sur la pertinence de certains choix et décisions d’aménagement d’urbain. En terme de stratégie urbaine de croissance et de développement, les responsables aux commandes de l’APC ne manquent pourtant pas de culture et d’idées novatrices. Malheureusement, personne n’ignore l’état des lieux de tout un « environnement social, administratif et bureaucratique » qui pénalise souvent les projets et les ambitions portées par les plus sincères et les plus engagés des responsables locaux. La problématique de gestion et de fonctionnement de la grande ville reste encore otage d’un système qui ne cesse de nourrir les carences, les retards et les déficits. Malgré les efforts indéniables engagés par les pouvoirs publics, beaucoup reste encore à faire en matière de maintenance et d’amélioration du cadre urbain. Notamment dans les secteurs de l’Hygiène et du nettoiement, de l’éclairage public, de l’environnement, de l’embellissement, et surtout de l’aménagement urbain d’Oran et de sa périphérie…

Par S.Benali