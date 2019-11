<span style='text-decoration: underline;'>Conférence Ahbab: Jaridat Djoumhouria</span>:<br><span style='color:red;'>L’amitié, le pardon et le vivre ensemble</span>

L’association «Ahbab: Jaridat Djoumhouria», continue petit à petit et régulièrement son chemin tracé de conférence sur certains thèmes et la reconnaissance d’anciens journalistes décédés ou en retraite, en honorant les familles des disparus ou d’anciens journalistes en retraite en reconnaissance et contre l’oubli. Ainsi, depuis sa création, cette association a pensé à des dizaines de nos anciens collègues: Martyrs de la décennie noire qu’a traversée le pays où ils ont été victimes de la barbarie sans nom et sans but.

Et les actions de l’association sont élargies à des conférences et rencontres culturelles où plusieurs thèmes d’actualités sont programmés, et ce samedi c’est le sujet: l’amitié, le pardon et le vivre ensemble qui a été débattu avec la participation des honorables universitaires que sont messieurs Bahadi Mounir, Abbassa Djillali, Lahrage, Bouarfa Abdelkader, rehaussés par la présence de monsieur Rezigui Maazouz, ancien journaliste d’El Djemhouria et conférencier dans ce domaine des medias. Et lors de cet événement, des profs ont été honorés. A souligner, que la plupart des débats tournaient autour du pardon avec beaucoup de citations, se référaient sur la conduite du «Prophète Mohamed que le salut soit sur lui» et de l’Emir Abdelkader qui étaient des personnes du «pardon» à l’être humain. Un débat fructueux a suivi les interventions des imminents profs d’université.

L’association que semble être animée par Djamel Karmouche et Adda Barigou, ne cesse de maintenir régulièrement l’activité programmée de l’association grâce à ces chevilles ouvrières qui luttent contre l’oubli des anciens collègues journalistes décédés ou retraités; et nous leur souhaitons beaucoup de courage et de dévouement qui les animent.

Adda.B