<span style='text-decoration: underline;'>Karaté do  Championnats d’Afrique 2019 </span>:<br><span style='color:red;'>Lamya Matoub reprend l’entraînement</span>

Karaté do  Championnats d’Afrique 2019 : Lamya Matoub reprend l’entraînement

La Karatéka algérienne Lamya Matoub, qui s’était accordée quelques jours de repos après sa médaille de bronze à l’Open de Toronto, disputé la semaine dernière au Canada, a repris les entraînements vendredi, avec en ligne de mire les prochains Championnats d’Afrique de la discipline, qui auront lieu au mois de juillet au Botswana.

L’athelète algérienne chez les moins de 68 kg a posté quelques vidéos sur les réseaux sociaux, la montrant en pleine séance d’entraînement, elle qui avant de se rendre au Canada avait peaufiné sa préparation en France, sous la houlette de son entraîneur Mathieu Cossou. Juste après, Matoub s’était rendue en Chine, pour prendre part au tournoi international «Premier League de Shanghai», auquel avait participé son compatriote Hocine Daïkhi, sociétaire du GS Pétroliers et Champion d’Algérie en titre chez les plus de 84 kg. Matoub et Daïkhi visent le même objectif cette saison, à savoir, la récolte d’un maximum de points lors des prochains Championnats d’Afrique pour se qualifier aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo (Japon).