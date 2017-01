L’équipe nationale n’est pas allée au bout de l’aventure africaine et a quitté la CAN prématurément, se faisant éliminer dès le premier tour. Une déroute que les Algériens ont du mal à accepter malgré que beaucoup s’attendaient à une issue pareille. Peu de gens avaient misé sur cette équipe au vu de ses dernières sorties en qualification du mondial 2018. Une fin donc logique pour une équipe qui a perdu son âme et qui ne pouvait donner plus que ce <qu’elle avait dans le ventre, du moins mentalement.

Car, sur le plan purement technique, l’équipe nationale referme des individualités d’un niveau mondial et ce, de l’aveu des spécialistes dans la matière. Le drame c’est que l’on n’a pas réussi à faire une équipe et que l’on a attendu que le miracle vienne de l’un de ces joueurs hors pair.

Mais le plus grave dans tout ce qui vient de se passer c’est la tournure que prennent les choses aujourd’hui. On crie déjà au drame national et on exige la tête de certains responsables. Une hystérie qui n’a nullement lieu d’être, et qui est alimentée par certains cercles qui veulent en finir avec le patron du foot national Mohamed Raouraoua. Car, le fond du problème est bien là. Des journalistes et une presse bien connue d’Alger, est en train de faire le pressing autant au niveau du public qu’au niveau des hautes autorités de l’Etat pour assouvir leur seule soif de vengeance.

Oui il s’agit bien d’une vengeance que l’on est en train de monter pour enfin mettre en minorité et en état de faiblesse, celui qui pourtant a réussi à faire entrer l’équipe nationale de plain pied dans le monde professionnel. On ne crie plus qu’au règlement de compte, alors que pour sortir de cette mauvaise passe, les moyens sont tout autre que ces appels au lynchage.

Il s’agit aujourd’hui de faire l’analyse chirurgicale des raisons de ces échecs et de situer avec exactitude ce qui ne marche plus au sein de cette équipe qui a terrassé les meilleures équipes au monde. Il faut savoir que l’on ne s’en sortira jamais, si on s’entête uniquement à demander la tête du seul président de la Faf.

Le salut pour sortir de cette mauvaise passe et de cette crise, ne peut venir que d’une bonne analyse faite par les vrais spécialistes et loin de l’agitation médiatique qui n’est là que pour servir les intérêts de ceux qui ont comme seul objectif que de régler leurs comptes. L’intérêt suprême du football national et de cette équipe dépasse de loin le «takhlate» de ces quelques aigris.

Par Abdelmadjid Blidi