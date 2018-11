Comme dans pas mal d’autres pays en crise, la France retient sou souffle dans l’attente des propositions de son président, destinées à faire tomber la fièvre des «Gilets jaunes». Après deux violentes manifestations à Paris, Emmanuel Macron a promis d’annoncer aujourd’hui des mesures concrètes en faveur de la «France laborieuse». Le sujet peut paraître inintéressant pour nous autres Algériens qui n’avons pas à nous mêler des affaires d’un autre pays souverain. Sauf que des dirigeants de ce même pays n’avaient pas hésité à faire une «leçon de démocratie» lors des émeutes de 2011. Même si le gouvernement algérien ne s’est pas abaissé à commenter les violentes charges des policiers anti-émeutes français, les Algériens n’oublient pas pour autant de remettre certains «bavards» à leur place.

Retenons donc qu’à quelques jour du 3ème acte parisien des «Gilets jaunes», prévu samedi prochain, la position et le discours du gouvernement français supposent que celui-ci agit dans le sens de la protection des libertés et des biens publics et privés. Bref, une manif à haut risque se doit d’être bien encadrée et canalisée pour éviter tout débordement dommageable à l’ordre public.

Jusque-là, on pourrait comprendre l’attitude des uns et des autres et juger l’affaire strictement technique. Sauf que ce qui fait véritablement peur aux tenants du système en place à Paris, c’est la prononciation d’un concept qu’ils ont eux-mêmes inventé, mais dont ils n’en veulent pas chez-eux. Il s’agit du «Printemps de France». Les dirigeants partisans, qu’ils soient de droite ou de gauche, sont très mal à l’aise avec ce mot d’ordre balancé par quelques mécontents, encore incontrôlable, car, évoluant en dehors dudit système. Il faut dire que cela charrie des faits et des images que personne en France ne voudrait voir près de chez-lui.

En fait, le malaise vient du fait, justement qu’il existe dans ce pays une frange de la société qui rêve de reconduire l’expérience arabe chez-eux. Ils en rêvent parce qu’ils n’ont rien à perdre. Et c’est cela qui fait faire des sueurs froides aux politiciens. La panique est telle que même le ministre de l’Intérieur doit sérieusement songer à fermer purement et simplement les champs Elysées aux «Gilets jaunes» pour éviter de voir le «Printemps de Paris» déborder. Bref, l’anarchie c’est bien, tant qu’elle reste une spécificité arabe.

Par Smaïl Daoudi