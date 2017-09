L’anarchie organisée

L’ancien parc de la Division Hygiène et Assainissement de la commune d’Oran, fermé depuis près de vingt ans, vient de connaître un nouveau «rebondissement» dans la longue série de tergiversations et de tâtonnements, concernant son utilisation et son affectation. On vient cette fois d’apprendre, que le site sera transformé en lieu de collecte et de stockage des déchets recyclables. Carton, verre, plastique et autres produits d’emballage seront rassemblés ici et triés, pour être nous dit-on, vendus aux entreprises de transformation. Les Oranais se souviennent, qu’après une ancienne et présumée restructuration de cette Division de l’Hygiène et de l’Assainissement, les autorités locales de l’époque, avaient décidé de transférer les services de nettoiement vers un nouveau siège à Petit Lac. Une décision, qui ne reposait sur aucun critère technique ou administratif, sinon l’envie de «rendre vacante» cette grande assiette foncière, très convoitée par les prédateurs d’hier et d’aujourd’hui. On se souvient, que le site abandonné, avait fait l’objet d’une étude pour la réalisation d’un siège de l’Etat Civil Central par l’APC. C’est du moins, ce qui a été plusieurs fois annoncé par des responsables communaux, contraints de faire face aux problèmes créés par l’implantation dite provisoire de l4 subdivisions de l’Etat Civil Central dans des locaux inadaptés, à l’intérieur de la foire de M’dina J’dida. Selon certaines sources, des études auraient été même finalisées et donc financées, sans que le projet ne soit pour autant lancé. Il s’agissait, affirmaient les anciens élus concernés, d’un projet d’immeuble de trois étages, devant abriter tous les services de gestion et de conservation des registres et documents importants. Mais en prenant ou plutôt en annonçant la décision de construire un siège de l’Etat Civil sur le terrain de la DHA, le maire d’Oran ne voulait semble-t-il que mettre un terme à de longues années d’improvisations, forgées il faut le dire par les convoitises et les pressions, autour de cette assiette foncière à très haute valeur urbaine. D’ailleurs, à chaque changement d’élus à la tête de l’APC, ce site très convoité, jadis occupé par les services de nettoiement de l’APC, était proposé pour accueillir diverses infrastructures dont un projet de complexe sportif qui lui aussi ne verra jamais le jour. Selon certaines «mauvaises langues» locales, d’anciens élus aux commandes de la commune oranaise, auraient même tenté une opération de cession du terrain au profit d’un grand promoteur de la région. Tandis que l’APC d’Oran se débattait dans des faux problèmes, de manque de locaux et d’organisation, des espaces administratifs disponibles, le lancement d’un projet de siège de l’Etat de Civil, était à chaque fois reporté aux calendes grecques. Livrée à une «anarchie organisée», la commune oranaise n’allait même plus trouver de place pour abriter les bureaux du Maire et de son Cabinet, déplacés il y a plus de six ans pour des «travaux de réhabilitation de la grande Mairie» qui allaient évidemment s’éterniser.

Par S.Benali