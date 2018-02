<span style='text-decoration: underline;'>Transport urbain</span>:<br><span style='color:red;'>L’anarchie se poursuit</span>

Le transport urbain a toujours été un «casse-tête» pour les services concernés, malgré les efforts de la Direction des transports et des syndicats, pour tenter d’organiser le transport urbain.

Les dépassements continuent quotidiennement et l’usager se trouve face à plusieurs problèmes. En plus de la vétusté de quelques bus et l’absence du respect et de la propreté dans d’autres, les usagers ne savent plus à quel saint se vouer. Un nouveau dépassement est constaté dans quelques bus ces dernières semaines. C’est celui des tickets de transport. Nous avons constaté ce dépassement à deux reprises sur deux lignes différentes, la première sur la ligne «S» reliant Medina Djdida à Belgaïd où le receveur donne normalement des tickets aux usagers, mais ces tickets sont d’une autre ligne, celle du bus «11» avec le nom d’un autre transporteur. La 2ème fois, c’est dans un bus de la ligne «103» reliant également l’agence d’El Bahia à Belgaid où le receveur a donné aux usagers des tickets de la ligne reliant Oran à Ain El Türck où il est mentionné que le prix du ticket est de 35 DA. Ce dépassement est «grave» selon le directeur du bureau de wilaya de l’union nationale des transporteurs algériens «UNAT», M. Cheikh Amar Nouredine, qui a expliqué, que le ticket est «la garantie de l’usager lors du voyage».

Cela veut dire, que s’il y a un accident de route ou un problème, c’est le ticket qui garantit les droits du passager. Par ailleurs, il est à signaler, l’incivisme de la plupart des usagers, qui sont muets devant ces dépassements, «ils n’osent même pas parler ou signaler ce problème, comment cette situation va changer ?» nous dira un citoyen. En effet, malgré la multiplication des dépassements, l’absence d’une culture de dénonciation a aggravé la situation. Plusieurs citoyens ne se déplacent pas vers la Direction des transports pour dénoncer ces dépassements.

Selon des sources de cette direction de la wilaya, plusieurs transporteurs ont été sanctionnés, suite à des doléances de citoyens. Mais cela reste insuffisant, vu que même le nombre de contrôleurs ne suffit pas à couvrir toutes les lignes et les bus, surtout avec l’expansion urbanistique, qu’enregistre la ville ces dernières années, ainsi que la création de nouvelles lignes de transports. Notons, que ces dépassements ne sont pas observés sur les bus de l’établissement de transport urbain et suburbain d’Oran, (Etuso). Des citoyens préfèrent ces bus pour leurs qualités de service, malgré le retard dans les navettes, à cause de l’insuffisance du nombre de bus dans quelques lignes.